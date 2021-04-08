15 стыдных историй, которые люди с трудом пережили, а потом плюнули, посмеялись и рассказали их всему интернету
У многих из нас есть стыдная история, которая всплывает в памяти на границе сна и яви даже через много лет и заставляет нас покрываться холодным потом от воспоминаний о собственном позоре. И здесь самое главное — вовремя включить чувство юмора. А некоторые люди даже публикуют подобные истории, удивляя нас смелостью и умением превратить неловкую ситуацию в порцию хорошего настроения для окружающих.
Мы в AdMe.ru считаем, что поиронизировать никогда не помешает, и собрали для вас истории пользователей сети, которые умеют делать это мастерски. А в конце статьи вас ждет бонус — история об ужине, который чуть не обернулся полным провалом.
- Была с мужем на отдыхе в отеле со шведским столом. На завтраке накладываю еду на тарелку, подходит муж. Тыкаю его в живот и говорю: «Прикинь, у них помидоров нет». Поднимаю глаза, а это не муж. © Анита Багинская / Facebook
- У меня было как в стандартной комедии: утро, у школы пробка из машин, ремонт дороги, конусы, знаки. Я припарковалась, отвела ребенка, возвращаюсь, смотрю — какой-то умник вот-вот наедет на один из конусов. Думаю, мол, вот тормоз, и тут на глазах у всех врезаюсь в предупреждающий знак. Хорошо хоть, что плечом, а не лбом, но звук «дзы-ы-ы-ынь» с вибрацией на всю улицу был. © Формула Воды / AdMe.ru
- Из-за этой истории надо мной до сих пор ржут мои друзья. Ходила с маленьким сыном в бассейн, а в детском бассейне дети должны быть под присмотром взрослых. Понадобилось мне выйти на минуту, а сын плещется. Поискала глазами дежурного инструктора, который всегда дежурит в зале, и говорю ему, мол, я на минуточку отойду, а вы присмотрите, пожалуйста, за мальчиком одним глазком. И пока говорю, поднимаю взгляд на его лицо, а у него... один глаз. Такого позора у меня никогда не было. Быстренько ретировалась, и ужасно стыдно было возвращаться. © Мария Иванович / Facebook
- Я застряла в платье в примерочной. Войти вошла, а назад никак, хоть МЧС вызывай. Стою в труселях с мишками, руки кверху, дергаюсь. Процесс вроде идет, но платье прихватывает за собой лифчик, и... все. Думаю, нет, пусть лучше по швам расходится, но позора надо избежать. А платье хорошо сшито, даже не трещит. В это время мой будущий муж гуляет по магазину и ничего не подозревает. Лето, жара, с меня пот ручьем льет, плохо физически и психологически. Пытаюсь пропихнуть коварную тряпку вверх, но она только крепче застревает под мышками. Слава богу, одна рука в локте сгибается. Лезу за телефоном, чуть не плача, звоню своему, а он не слышит. Я человек робкий, лучше задохнусь, чем помощи у чужих попрошу. В общем, только спустя полчаса он начал поиски, нашел меня зареванной и знатно офигел. Сейчас смешно, а тогда ух как стремно было. © 44fz / Pikabu
- Сегодня ехал в лифте вместе с другими пассажирами. Он остановился на втором этаже, и я увидел, как к дверям бежит папа с маленькой дочкой. Я, глядя на них и любезно улыбаясь, нажал на кнопку, которая держит двери открытыми. Они почти успели, но лифт закрылся прямо у них перед носом! В этот момент я понял, что на самом деле все это время жал на кнопку закрывания дверей. Другие люди в лифте смотрели на меня крайне неодобрительно, а я готов был умереть от стыда. © mobile1502 / Reddit
- Дело было в аэропорту. Ждали багаж. Раньше всегда летала с черным чемоданом, а в этот раз за пару дней перед отлетом приобрела со скидкой оранжевый. Стою жду, все никак не едет. Потом хватаю черный (по привычке), вроде он. Пока читала имя и фамилию, подошел мужчина и сказал: «Женщина, это мой». Я говорю: «Извините, очень похож на мой». И в эту самую минуту едет мой новенький чемодан. Нужно было видеть лицо мужчины, когда со словами «Ах да, вот же он!» я схватила свой ярко-оранжевый. © Подслушано / Ideer
- На ужине у родителей моей девушки я решил разрядить обстановку и, когда подали печеный картофель, притворился, что не знаю, что это такое. Я сделал вид, что удивлен, и изрек: «Хм, выглядит интересно. Что это?» Мать девушки ответила: «Это печеный картофель», а я спросил: «Это вид выпечки?» Ее отец ужасно разозлился и начал требовать, чтобы я перестал притворяться. Признаваться в дурацкой шутке было уже поздно, поэтому я до сих пор вру своей девушке, что я и правда никогда до этого не видел картошки и не пробовал ее. © NotKnowPotato / Reddit
- В студенчестве искал подработку. Пришел грузчиком устраиваться, а мне сказали, что у меня вид представительный, и посоветовали идти в менеджеры: платят, мол, втрое больше. Я согласился, а на следующий день меня и еще одного новичка такой «менеджер» загрузил коробками с парфюмом, и мы на электричке поехали в Подмосковье. Там он, как шпион в фильмах, учил нас проникать в офисы, договариваясь с охранниками. Мы ходили по кабинетам, впаривали не очень качественный товар, и мне было ужасно стыдно. Когда мы проникли в больницу и начали донимать своими духами несчастных женщин в гипсе, я сбежал. © Glicin / Pikabu
- На первом свидании с будущей женой я всеми силами пытался произвести на нее хорошее впечатление. Подарил цветы, а после ужина в кафе решили пойти в кино. Прошу счет, отдаю официантке карточку, а она возвращается и сообщает, что на карте нет средств. Денег с утра действительно не было, но в тот день должны были начислить зарплату, поэтому на свидание я шел полностью уверенным в том, что деньги у меня есть. На следующий день я выяснил, что бухгалтер просто не успел сделать это в тот день. Но это было потом, а тогда я сидел в ступоре: денег нет, перед девушкой облажался, расплатиться за ужин нечем. И тут официантка решила заплатить за нас, а я должен был перечислить всю сумму на следующий день на ее телефонный номер. Я потом так и сделал: перечислил сумму долга плюс чаевые. Еще раз спасибо ей, да и всем таким людям большое спасибо! © MadSonne / Pikabu
- Стала виновницей самого дурацкого ДТП из всех возможных. Пробка, я спокойно сижу за рулем и вдруг как чихну! В процессе чихания нажала на педаль газа и въехала в заднюю часть впереди стоящей машины. © Подслушано / Ideer
- В школе я была просто без ума от одного парня, но наши пути разошлись: он женился, я вышла замуж. Однажды я шла по магазину, жуя шоколадное печенье, и вдруг увидела его! Сначала он даже не узнал меня: из-за недавней операции я похудела и выглядела неплохо. Потом он спросил, что я с собой сделала, и я соврала про спорт и правильное питание. Во время разговора он все время смотрел на мои губы, и мне даже показалось, что он хочет меня поцеловать. Но потом я села в машину и опустила козырек, чтобы посмотреть, хорошо ли я выгляжу. Оказалось, что мой рот перепачкан шоколадом. Так вот на что он смотрел! © Gina Isaacs / Quora
- В моей семье все женщины были рукодельницами. Прабабка обшивала 5 детей, теткины вязаные вещи были по качеству неотличимы от сделанных на вязальном станке, а бабушка, окончив текстильный институт, преподавала в техникуме моделирование одежды и даже написала учебник. И, конечно, все они хотели, как добрые феи, наградить свою любимицу (то есть меня) прекрасным даром рукоделия. Но на мне, видимо, произошел генетический сбой. Я ненавидела штопать носки на ложечке и пришивать воротники к школьной форме! Крестики на пяльцах ложились криво, а пришитые пуговицы отлетали в тот же день. Бабушки причитали: «Тебя никто замуж не возьмет, такую неумеху!» Но, как ни странно, я рано выскочила замуж и до сих пор еще не развелась. Видимо, другие скилы перевесили. Но один раз мне было очень стыдно за свою криворукость. Сыну дали нашивку в клубе айкидо и сказали пришить к поясу. Я кое-как пришила, исколов все пальцы. После тренировки сын рассказывает: «Тренер спросил: „Кто так криво пришил нашивку?“ Но я, мама, тебя не выдал. Сказал, что сам». © Simptomchick / Pikabu
- А я могу пришить, но мне лень, нет времени и желания. Однажды отправила сына в мастерскую с джинсами, чтобы пришили пуговицу (самой неловко было, поржут еще). Он вернулся и мрачно сказал: «Пришили бесплатно». © enchantress123 / Pikabu
Бонус: самая стыдная история
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У моей жены новая работа, и вчера вечером ее начальница пригласила нас к себе домой на ужин. Пока мы ехали, жена несколько раз повторила, как важно произвести на нее хорошее впечатление. Я ответил, что всегда произвожу хорошее впечатление. На ужине мы были втроем, и сначала все шло хорошо: мы болтали, я уместно шутил, жена выглядела довольной. Подошло время основного блюда — большого сочного стейка. Я начал резать его и понял, что внутри он абсолютно сырой. Казалось, при желании я мог бы реанимировать корову, из которой он был приготовлен. Прикинуться веганом? Поздно: я уже выразил восторг при виде стейка. Но когда наша хозяйка отошла на кухню, мне пришла отличная идея: незаметно выкинуть стейк в окно. Я быстро схватил его и великолепным броском отправил прямо в центр оконного проема. Это было ошибкой. Окно было закрыто, просто стекло было идеально вымыто.
Стейк, оставляя за собой красноватый след, медленно соскользнул вниз. Жена уставилась на меня так, как будто я инопланетянин. Ее начальница, привлеченная глухим стуком, вернулась в гостиную и с любопытством уставилась на меня. Я же мог только бормотать: «Я начал резать стейк, как вдруг... я не понимаю как... он выскользнул и... правда, милая? Ох, простите... Не волнуйтесь, я сейчас все приберу» и т. д. Обе женщины просто молча смотрели на меня, пока я суетился, убирая следы преступления. А потом я покорно вернулся на свое место и съел каждый чертов кусочек этого отвратительного, холодного, резинового, сырого мяса. По пути домой моя жена сказала только: «Со мной все в порядке».
Утром она прислала мне СМС: «Хорошие новости. Мы с начальницей отлично посмеялись над этой историей. Надеюсь, совесть будет мучать тебя вечно. Люблю тебя, дурачок». © defenestrate_me_now / Reddit
А в вашей жизни случались неловкие ситуации, из-за которых сначала было стыдно, а потом смешно?