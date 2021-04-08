15 стыдных историй, которые люди с трудом пережили, а потом плюнули, посмеялись и рассказали их всему интернету

У моей жены новая работа, и вчера вечером ее начальница пригласила нас к себе домой на ужин. Пока мы ехали, жена несколько раз повторила, как важно произвести на нее хорошее впечатление. Я ответил, что всегда произвожу хорошее впечатление. На ужине мы были втроем, и сначала все шло хорошо: мы болтали, я уместно шутил, жена выглядела довольной. Подошло время основного блюда — большого сочного стейка. Я начал резать его и понял, что внутри он абсолютно сырой. Казалось, при желании я мог бы реанимировать корову, из которой он был приготовлен. Прикинуться веганом? Поздно: я уже выразил восторг при виде стейка. Но когда наша хозяйка отошла на кухню, мне пришла отличная идея: незаметно выкинуть стейк в окно. Я быстро схватил его и великолепным броском отправил прямо в центр оконного проема. Это было ошибкой. Окно было закрыто, просто стекло было идеально вымыто.

Стейк, оставляя за собой красноватый след, медленно соскользнул вниз. Жена уставилась на меня так, как будто я инопланетянин. Ее начальница, привлеченная глухим стуком, вернулась в гостиную и с любопытством уставилась на меня. Я же мог только бормотать: «Я начал резать стейк, как вдруг... я не понимаю как... он выскользнул и... правда, милая? Ох, простите... Не волнуйтесь, я сейчас все приберу» и т. д. Обе женщины просто молча смотрели на меня, пока я суетился, убирая следы преступления. А потом я покорно вернулся на свое место и съел каждый чертов кусочек этого отвратительного, холодного, резинового, сырого мяса. По пути домой моя жена сказала только: «Со мной все в порядке».

Утром она прислала мне СМС: «Хорошие новости. Мы с начальницей отлично посмеялись над этой историей. Надеюсь, совесть будет мучать тебя вечно. Люблю тебя, дурачок». © defenestrate_me_now / Reddit