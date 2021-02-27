15+ строителей, у которых логика закончилась раньше, чем саморезы
Все мы привыкли к тому, что строители порой могут ошибиться — розетку поставить не в том месте или перепутать местами вентили с горячей и холодной водой, — все это незначительные просчеты, которые легко можно устранить. Однако когда видишь батарею на потолке, лестницу в ванной комнате или унитаз, втиснутый между этажами, то мозг просто отключается, отказываясь верить в происходящее.
Мы в AdMe.ru решили познакомить вас с эксклюзивными планировками, проектировщики которых ломают все стереотипы, демонстрируя нестандартное понимание слов «уют» и «комфорт».
«В квартире, где я раньше жил, вот так открывалась дверь в туалет»
«Чудо-мастера»
Ванна — комод с ручками: два в одном
В любой непонятной ситуации строй лестницу
«Вот такой замечательный вход в ванную в съемной квартире на горнолыжном курорте»
«Странное дизайнерское решение»
Когда при строительстве что-то явно пошло не так
- Вот черт, похоже, мы забыли туалет. © CarnivorousManatee / Imgur
«Не могу перестать думать об этой раковине»
«Арендовал жилье через интернет, поэтому не видел туалета»
- Но как вам удалось сделать вторую фотографию? © ZLoubia / Twitter
«Стал я гордым ипотечником и наконец-то добрался до ремонта квартиры. Но столкнулся с неожиданным вопросом. Когда снял со стены гипсокартон, оказалось, что под ним в комнате — утеплитель»
«Самый странный жилой комплекс, который я видел»
«Ванная моих родителей находится на платформе рядом с наклонным потолком, так что каждый раз ударяешься головой. Зато там есть телефон»
«Приятно видеть, что на нижней половине моей рубашки ничего нет»
В тесноте, да не в обиде
«Живу в Бразилии, в моем доме полно архитектурных недостатков, один из которых — лестница в ванной моей мамы»
«Новая лестница в моей школе»
«Этот смеситель расположен так, что вам придется прижимать руку к раковине, чтобы воспользоваться им»
По плану здесь должно быть окно... Уф, чуть не забыли
Когда врезали замок не в ту дверь
А вы встречали примеры враждебной планировки квартир, в которых жильцам нет места?
Фото на превью ElySmain / Twitter, ZLoubia / Twitter
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