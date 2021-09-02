15+ странных случаев, в которых разобрались интернет-пользователи

Иногда мы видим какой-нибудь странный предмет, например унитаз нестандартной формы, и начинаем ломать голову, зачем он нужен. Или нам кажутся непонятными символы на кнопках лифта. Но у каждой из этих загадок есть простой ответ. Стоит лишь спросить всезнаек из соцсетей, и вы сразу получите разумное объяснение.

Нам в AdMe.ru нравится разгадывать загадки, поэтому мы хотим поделиться фотографиями странных вещей, назначение которых объяснили обычные пользователи интернета.

1. Палочка с пружиной и розовым мячом для гольфа. Что бы это могло быть?

2. Зачем нужны «клыки» на этом новом унитазе в общественном туалете?

Ответ: Такие унитазы делают для больниц, чтобы можно было крепить к ним контейнер для сбора анализов. В общественном туалете его могли установить по ошибке, или же на него была большая скидка.

3. «Я нашла это на кухне у свекрови. Мы обе в замешательстве»

Ответ: Это приспособление для варки яиц пашот. Вы кладете яйца в отделения, а затем опускаете в кастрюлю с водой. Когда вы поднимаете пашотницу, вода сливается через дырочки.

4. Эта маленькая серая коробочка прикреплена между светофорами. Планируется изменение схемы движения на перекрестке?

Ответ: Proxim — производитель беспроводных радиоприемников. Эти светофоры, видимо, подключены к контроллеру, который отвечает за смену цветов. Просто в данном случае подключение сделано без проводов.

5. «Что это пузырится из земли у меня во дворе? Пурпурно-металлического цвета и липкое»

Ответ: «Я плотник, и мне кажется, что это монтажная пена. Производители любят делать ее разных цветов для узнавания бренда или различения области применения».

6. Легкая стеклянная трубка с выступом и отверстием на конце

Ответ: Обычная стеклянная пипетка, просто без резиновой насадки. Имеет множество применений. Например, можно отмерять капли косметических средств или лекарств.

7. Что это за деревянный каркас с рядами ручек на направляющих?



Ответ: Это старинная форма для изготовления воздушных шариков. Эти ручки окунали в латекс. Таким же способом и сейчас производят резиновые перчатки и шары.

8. «Мой дантист дал мне это после осмотра. Как мне это использовать?»

Ответ: Наденьте это на тюбик зубной пасты и медленно двигайте вверх, чтобы выдавить пасту.



9. «Я нашла странный металлический объект в лесу. Размером примерно с консервную банку, но внезапно оказался тяжелым. На нем нигде ничего не написано»

Ответ: Это магнит от большого динамика.

10. «Что это за насадка на стене в душевой у нас дома? Кажется, она слишком широкая для мыла»

Ответ: Держатель для мыла или губки.

11. Что это за медальон на краю изножья кровати? Он вращается, но под ним ничего нет. То есть он не закрывает отверстий для винтов или чего-то еще

Ответ: У вас — для красоты. На некоторых кроватях такие медальоны закрывают болты или гайки и являются частью конструкции кровати.

12. Большой металлический предмет, прикрепленный к стене дома. Сделан из железа, снизу есть несколько отверстий

Ответ: Это старая угольная печь.

13. Размером с чашку. Маленькие дырочки наверху. Других аксессуаров в комплекте нет

Ответ: Сосуд для бритья.

14. Какая разница между парами кнопок в двух нижних рядах? И те и другие одинаково открывают двери лифта

Ответ: Одни предназначены для передней двери, а другие — для задней. На 1-м этаже 2 двери, о чем свидетельствуют кнопки 1 и 1R.

15. Странная ложка длиной 13 см. Прочнее, чем кажется, но все же довольно тонкая и гнется

Ответ: Она выглядит как чайная ложка для меда. Изгиб ручки нужен для того, чтобы удобнее было положить ее над чаем.



16. «Мой сосед недавно повесил себе на дверь какое-то хитроумное приспособление. Есть идеи, что это такое?»

Ответ: Это Ultra Anchor — оборудование для фитнеса.

17. Что это за тяжелая круглая металлическая штука с небольшими вмятинами на верхней половине, которая долго вращается, если ее крутануть?

Ответ: Думаю, это электромотор. Я видел более крупные варианты двигателей на шарикоподшипниках. Или термодетонатор.