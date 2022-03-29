15+ странных случаев от читателей AdMe, которые могли бы стать основой для мистического фильма
Многие из нас попадали в ситуации, которые не сразу можно объяснить с точки зрения логики. И порой жизнь подкидывает нам весьма любопытные сюрпризы и совпадения. Как, к примеру, в случае с одной из наших читательниц, которая любовалась красивым зданием и подумала, что было бы неплохо в нем работать, а через год уже трудилась там в паспортном столе. И подобных историй на просторах сети немало.
Читатели AdMe.ru поделились таинственными историями, от которых становится чуточку не по себе, так как поверить в эти рассказы довольно трудно.
- Пошли со старшей дочкой в ресторан. Была пятница, 13-е. Нам подали печенье с предсказанием. Развернули бумажку, а там написано: «Твой самый удачный день в жизни — 4 января 2006 года». Мы тогда чуть со стульев не свалились, ведь это день рождения моей средней дочери. До сих пор храним бумажку. Как в лотерею выиграли!
- Я родила сына на месяц с лишним раньше срока. В ночь с пятницы на субботу в полночь. Сотовых телефонов не было, чтобы сообщить моей маме, что она стала бабушкой. Их домашний телефон не работал. Мама жила в другом городе. И на работу ей позвонить не могли, потому что в субботу и воскресенье мама не работала. А в понедельник утром рано, в 7 часов утра, мама позвонила сама. Перед работой специально пошла на телеграф, заказала переговоры и дозвонилась нам домой на домашний телефон (никогда нам не звонили с телеграфа). Сказала, что не могла дождаться понедельника, чтобы нам позвонить, потому что в ночь с пятницы на субботу проснулась в полночь (когда родился мой сын) от крика новорожденного ребенка.
- Уезжала в отпуск. Перед отъездом решила деньги и документы, оставшиеся дома, куда-нибудь припрятать. Когда вернулась после поездки, не могла вспомнить, куда же убрала их. Перерыла весь дом. Не нашла. Прошло несколько дней, я в отчаянии. Около входной двери у меня висит деревянная ключница в виде совы. Положила я руку на голову совы и говорю: «Совушка, хоть ты помоги найти». Сразу же пошла в кладовку и в упаковке из-под сушилки для белья нашла свою потерю.
- Утро. Я еще сплю. Вдруг слышу, что у нас в доме кто-то бегает босиком. Отчетливо слышны шлепки маленьких детских ножек. Так только дети бегают. И пол деревянный слегка даже шатается. Я уже не сплю. Все это слушаю и недоумеваю. В комнату заглядывает муж. Я его спрашиваю: «У нас гости? Кто приехал?» Он у виска покрутил. А через некоторое время позвонила дочка и сказала, что беременна.
- Однажды с бабушкой ходила в паспортный стол. А там здание такое было красивое, я посмотрела на одно окно первого этажа и подумала: вот бы мне там работать в этом здании... Прошел год, и я сидела именно в кабинете этого окна и работала на должности паспортистки.
- В далекой юности с подругой были в отпуске в разных местах. Мне приснилось, что я в каком-то зеленом пальто бегаю по длинному коридору и ищу подругу. Когда встретились, оказалось, что она в эту же ночь видела то же самое!
- В соцсети написала наша бывшая с мужем коллега, с которой мы работали примерно 8 лет назад и уже забыли о существовании друг друга. Написала она вот что: «Привет! Я работаю в супермаркете на кассе, тут лежит удостоверение личности твоего мужа». Я спросила у супруга, был ли он в том супермаркете. Он ответил, что нет, но водил сына в поликлинику, которая находится в том районе. Он даже был не в курсе, что потерял документ. Удивительное в том, что его удостоверение личности попало в руки именно к нашей знакомой, да и живем мы в большом городе, а такое совпадение.
- Летним днем мы компанией отдыхали на пляже. Разложили покрывало. К нам подошла женщина со словами: «Извините, не могли бы вы немного передвинуть покрывало? Я вчера кольцо золотое потеряла, а сегодня мне приснилось, что оно здесь должно лежать». Я привстала, отодвинула край покрывала, чтобы женщина убедилась сама, что ничего нет. И увидела кольцо! Это было невероятно. Она была счастлива в тот момент.
- Потеряли кошку, искали пару недель. Маме приснилось место во дворе, где она сидит. Ночью встала и нашла там кошку.
- Экзамен по радиоприемным устройствам. Помню препода Ромуальда Михайловича. Экзамен 8 мая. Накануне — консультация. Задаем вопросы. И я вдруг: «Ромуальд Михайлович, прочтите, пожалуйста, 13-й билет». «Зачем вам?» — спрашивает он. — «Мне кажется, он мне завтра попадется». Естественно, на три вопроса 13-го билета я обратила особое внимание. На следующий день я первой тяну билет и сообщаю ему: «Тринадцатый». Он застыл, поднял в недоумении глаза, проверил... И, как замороженный, не дослушивая мои ответы, загипнотизированный, проводил меня взглядом с моей пятеркой.
- Ходила в школу через арку, так короче. Шла как обычно, увидела в арке большую белую собаку, пришлось обойти. На второй день та же самая история, на третий — вижу, все проходят через эту самую арку, и все нормально. Ну, думаю, тоже пойду. И тут эта собака встала на дыбы, рычит, не пускает. Пришлось отступить, и в этот момент с крыши упала ледяная глыба. Получается, она меня и спасла.
- Возвращаюсь с работы. Выхожу из маршрутки на своей остановке, сворачиваю на родную улицу. Проходя мимо газетного киоска, замечаю странно одетого мужчину, идущего впереди. Идет он буквально в паре метров впереди меня. Подходит к пешеходному переходу и, не останавливаясь, переходит на другую сторону. Мне туда же, но я вынуждена пропустить проезжающий автомобиль. Странный мужчина в это время сворачивает на полянку у дома, вокруг которой посажены высокие кусты. Полянка такова, что, миновав эти самые кусты, дальше попадаешь на открытое пространство, довольно обширное, и спрятаться там попросту негде. Да и столь быстро ее пройти тоже не получится. И вот я вслед за ним тоже ныряю сквозь кусты, попадаю на полянку, а мужчины и след простыл. Повторюсь, ни спрятаться, не пройти ее за полминуты не возможно. Куда исчез странный человек — для меня до сих пор загадка.
- Потеряли кошку, искали пару недель. Маме приснилось место во дворе, где она сидит. Ночью встала и нашла там кошку.
- Наша дочка спала с нами, так как отопление в ее комнате в тот день не работало. Я смотрела фильм на телефоне. Было около часа ночи. В какой-то момент дочь проснулась, слезла с кровати и посмотрела вокруг так странно, что у меня аж мурашки по телу побежали. Вдруг начала что-то искать: нагнулась, посмотрела под кроватью, заглянула под тумбочку с вопросом: «Где он?» Я спросила, что она ищет. Она ответила: «Алмаз! Не могу найти свой алмаз!» Я сказала, что если бы у нас были алмазы, то они бы точно не лежали под кроватью. Затем она крепко уснула. На другой день, наводя порядок под кроватью, нашла ее крупный пластмассовый розовый алмаз. Она играла в комнате и уронила его, а ночью ей приснился тот самый алмаз, его-то она и искала.
- Пошла несколько лет назад менять паспорт, все очереди отсидела, бланки заполнила. Сижу в кабинете у начальницы, заполняю последний документ. Она вдруг встает, уходит и через минуту возвращается с папкой, в которой те же бланки, заполненные моей рукой, с моими подписями и т. п. Меня минут 40 расспрашивали, с какой целью я повторно пришла, думали, что хочу второй паспорт с другими данными. Лет десять прошло, до сих пор не помню, когда я приходила в первый раз и писала все эти бумажки.
- Расскажу одну смешную историю, хотя тогда мне было совсем не до смеха. Снимали с парнем квартиру. Как-то он уехал по делам в другой город, а я осталась одна ночевать в квартире. Сижу вечером за компьютером, вдруг слышу странный звук. Обошла все — никого нет. Легла спать, снова этот странный звук, и уже как-то не по себе стало. Опять никого не нашла, но на ночь включила ночник. На следующий день этот звук появился вновь. Передумала много чего. И вдруг через несколько дней, собираясь куда-то идти, стояла в коридоре и увидела, как прямо передо мной со стены отваливаются обои вместе со штукатуркой и издают тот жуткий звук. Оказалось, меня обои несколько дней пугали.
- Предновогодняя пора. Мать боялась кусачих насекомых. Я это знал и начал прикалываться, мол, что ты будешь делать, если в квартире кто-то потрясет улей. Ну и начал живо описывать, как пчелы будут летать по комнате, ползать везде... Сначала мать потешалась над моим детским лепетом, а потом у нее округлились глаза: в комнате начали откуда-то вылезать и летать осы. Я был совсем мелким, лет 5–6, потому счел это чем-то обычным. Откуда взялись осы в декабре, я не знаю. © nekochan / AdMe
Происходили ли с вами когда-нибудь подобные странные истории?
AdMe/Народное творчество/15+ странных случаев от читателей AdMe, которые могли бы стать основой для мистического фильма
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