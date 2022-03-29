15+ странных случаев от читателей AdMe, которые могли бы стать основой для мистического фильма

Многие из нас попадали в ситуации, которые не сразу можно объяснить с точки зрения логики. И порой жизнь подкидывает нам весьма любопытные сюрпризы и совпадения. Как, к примеру, в случае с одной из наших читательниц, которая любовалась красивым зданием и подумала, что было бы неплохо в нем работать, а через год уже трудилась там в паспортном столе. И подобных историй на просторах сети немало.