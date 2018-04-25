15 странных ритуалов, которые совершают знаменитости для привлечения удачи

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Почти у каждого из нас есть какие-то традиции или обычаи, которым мы неукоснительно следуем. Одни стучат по дереву, когда слышат гром, другие носят бабушкино кольцо, считая, что оно приносит удачу, а третьи стараются во время прогулки не наступать на трещины в асфальте. Знаменитости также придерживаются многих ритуалов, и сейчас мы расскажем о самых странных из них.

AdMe.ru собрал 15 ритуалов знаменитостей, которые они стараются выполнять, несмотря на то что это может показаться странным и даже немного нелепым.

Камерон Диас

45-летняя актриса признается, что всякий раз, когда видит что-то деревянное, непременно стучит по нему. При этом она не считает себя суеверной, так как может спокойно полететь в непогоду, пятницу, 13-го, с черной кошкой на коленях.

Хайди Клум

Немецкая супермодель во многих интервью заявляла, что у нее есть маленькая причуда, которая многим кажется странной. Она всегда носит с собой небольшой мешочек своих выпавших молочных зубов. Как признается сама Хайди, она делает это не потому что верит, будто зубы приносят ей удачу, а просто потому что это ее такой сумасшедший бзик. В одном из телешоу она даже продемонстрировала мешочек своих зубов.

Дженнифер Энистон

Голливудская актриса боится летать, и чтобы как-то успокоиться, она всегда ступает на борт авиалайнера правой ногой, постучав перед этим по внешней стороне самолета. По словам Энистон, ей давно посоветовали проводить этот ритуал, правда, кто именно посоветовал, она не помнит. Тем не менее такой странный обычай вошел у нее в привычку.

Тайгер Вудс

Известный гольфист, 14-кратный победитель турниров «Мэйджор» на финальный день каждого турнира надевает красную рубашку или футболку. Тайгер Вудс так делает по совету своей матери, которая считает, что красный цвет придает ему силы. Причем он начал носить красное задолго до того, как стал профессиональным гольфистом. Что ж, наверное, этот цвет и в самом деле приносит ему удачу, раз он лучший гольфист мира.

Серена Уильямс

Одна из величайших теннисисток мира считает, что своему успеху обязана одной паре носков, которые надевает на каждый матч: «Я никогда не проигрывала матч в этих носках, и да, думаю, что это немного суеверно».

Колин Фаррелл

Звезда фильмов «Телефонная будка», «Александр» и других в 2004 году признался, что в первый день съемок в кино надевает одни и те же боксерские шорты с изображением трилистника. Эти шорты подарил ему брат, и, по мнению Колина, они приносят удачу.

Бенисио Дель Торо

Бенисио Дель Торо считает, что достиг успеха в карьере благодаря кольцу, которое он постоянно носит на пальце. Правда, на кольце не драгоценный камень, а кусочек обработанного дерева. «Мне нравится, что я могу постучать по дереву в любой момент», — рассказал актер журналу Talk.

Лора Кенни

Лора Ребекка Кенни — профессиональная велогонщица, четырехкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира — перед каждой своей гонкой наступает чистыми носками на мокрое полотенце. Лора считает, что такой ритуал приносит ей удачу. А все потому, что однажды она так сделала и выиграла юниорскую гонку.

Хелен Миррен

В 2006 году Хелен Миррен забыла взять свои туфли на церемонию вручения премий «Эмми». И поэтому она позировала на красной дорожке в туфлях на высоченном каблуке, купленных всего за $ 39 в ближайшем магазине. В тот год награда досталась ей. Что интересно, в следующем году актриса обула те же туфли и снова получила награду. С тех пор она старается надеть их на каждую церемонию.

Стивен Тайлер

Фронтмен Aerosmith носит ожерелье с 4 острыми зубами, которые когда-то принадлежали еноту. Как объяснил сам Стивен, он надевает ожерелье на удачу.

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс давно призналась, что очень боится летать, поэтому во время полетов она всегда слушает песни Бритни Спирс. Звезда «Трансформеров» верит, что ей не суждено умереть, слушая Бритни.

Джеймс Макэвой

Актер Джеймс Макэвой говорит фразу White Rabbit («Белый кролик») первому человеку, которого он встречает в первый день каждого месяца. Этот ритуал актер перенял от своей бабушки и считает, что он приносит ему удачу.

Крис Мартин

Лидер группы Coldplay признается, что перед концертом он вместе с другими членами группы выполняет 18 разных ритуалов. Наиболее важным обрядом Крис Мартин считает чистку зубов, иначе он, по его мнению, не будет чувствовать себя достаточно умным.

Пэрис Хилтон

Бывшая наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels заявляет, что следует двум необычным ритуалам: она всегда стучит по дереву, когда кто-то говорит то, чего она не хочет слышать. А также Пэрис каждый раз загадывает желание, когда видит на часах 11:11. В ее твиттере постоянно выходят посты, где она в 11:11 призывает своих фолловеров загадывать желание.

Ариана Гранде

У певицы Арианы Гранде прекрасная фигура. Хотя она признается, что в юные годы перед важными прослушиваниями на удачу ела пончики. Гранде подтвердила эту сладкую традицию в своем твиттере.