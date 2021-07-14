15 странных предметов, о предназначении которых знают единицы

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Почти 2 млн людей следят за сообществом «Что это за штука» на сайте Reddit. Одни пользователи публикуют там фотографии непривычных вещей, другие пытаются понять, что именно изображено на снимках.

Мы в AdMe.ru решили устроить себе тест на логику и эрудицию, поэтому взглянули на эти публикации. Признаемся, с предназначением большинства предметов на фото разобраться было непросто.

1. «Нашел эту штуковину у себя в подвале. Не представляю, что это»

Ответ: Похоже на основание моталки для пряжи. Toyota изначально занималась производством ткацких станков.

2. «Что это?»

Ответ: «Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 55. Ничего не заставляет меня чувствовать себя старым так, как этот пост. Ведь я сразу узнал лампы-вспышки».

3. Винтажная мебель, предназначение которой вызывает вопросы

Ответ: Ее использовали как стойку для журналов и газет.

4. «Нашла в отеле вот такую ракетку размером с ложку»

Ответ: Раньше ее использовали для того, чтобы открывать письма.

5. «Вот что увидел на съемочной площадке. Никто не знает, что это»

Ответ: Так выглядит насадка-ручка для промышленного пылесоса.

6. «Висит в нашем новом доме на перилах. Похоже, это какой-то держатель. Но для чего он нужен?»

Ответ: Похоже на держатель для фена. Вот только неясно, почему предыдущее владельцы дома выбрали для него такое место.

7. «Эта штука лежала у меня в коробке с кухонными принадлежностями»

Ответ: Ею режут хлеб.

8. «Для чего нужны цветные квадратики на коробке хлопьев?»

Ответ: Это проверка принтера. Она нужна для того, чтобы убедиться, что все цвета отображаются правильно.

9. «Эта вещь досталась мне в наследство 10 лет назад. Только что обнаружила, что она открывается»

Ответ: Перед вами флакон для духов.

10. «Бабушка избавляется от столового серебра. Интересно, что это?»

11. «Обнаружил вот такую вещь на старом, выведенном из эксплуатации предприятии»

Ответ: Этим приспособлением прочищают дымоход.

12. «Что за небольшая металлическая штука?»

Ответ: Вы держите в руках старинный тюбик для помады.

13. «Для чего нужен этот держатель в ванной? Кажется слишком широким для мыла»

Ответ: Он подходит для мыла и губки.

14. «Вот что висит в подвале нашего нового дома. Пытался найти что-то похожее в Google — не получилось»

Ответ: Это украшение для лошади.

15. «Нашла у себя под кроватью. Наверное, оставили постояльцы. Что это вообще за штука?»

Ответ: Вы держите в руках палочку дирижера оркестра.