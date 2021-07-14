15 странных предметов, о предназначении которых знают единицы
Почти 2 млн людей следят за сообществом «Что это за штука» на сайте Reddit. Одни пользователи публикуют там фотографии непривычных вещей, другие пытаются понять, что именно изображено на снимках.
Мы в AdMe.ru решили устроить себе тест на логику и эрудицию, поэтому взглянули на эти публикации. Признаемся, с предназначением большинства предметов на фото разобраться было непросто.
1. «Нашел эту штуковину у себя в подвале. Не представляю, что это»
Ответ: Похоже на основание моталки для пряжи. Toyota изначально занималась производством ткацких станков.
2. «Что это?»
Ответ: «Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 55. Ничего не заставляет меня чувствовать себя старым так, как этот пост. Ведь я сразу узнал лампы-вспышки».
3. Винтажная мебель, предназначение которой вызывает вопросы
Ответ: Ее использовали как стойку для журналов и газет.
4. «Нашла в отеле вот такую ракетку размером с ложку»
Ответ: Раньше ее использовали для того, чтобы открывать письма.
5. «Вот что увидел на съемочной площадке. Никто не знает, что это»
6. «Висит в нашем новом доме на перилах. Похоже, это какой-то держатель. Но для чего он нужен?»
Ответ: Похоже на держатель для фена. Вот только неясно, почему предыдущее владельцы дома выбрали для него такое место.
7. «Эта штука лежала у меня в коробке с кухонными принадлежностями»
Ответ: Ею режут хлеб.
8. «Для чего нужны цветные квадратики на коробке хлопьев?»
Ответ: Это проверка принтера. Она нужна для того, чтобы убедиться, что все цвета отображаются правильно.
9. «Эта вещь досталась мне в наследство 10 лет назад. Только что обнаружила, что она открывается»
Ответ: Перед вами флакон для духов.
10. «Бабушка избавляется от столового серебра. Интересно, что это?»
Ответ: Сахарница.
11. «Обнаружил вот такую вещь на старом, выведенном из эксплуатации предприятии»
Ответ: Этим приспособлением прочищают дымоход.
12. «Что за небольшая металлическая штука?»
Ответ: Вы держите в руках старинный тюбик для помады.
13. «Для чего нужен этот держатель в ванной? Кажется слишком широким для мыла»
Ответ: Он подходит для мыла и губки.
14. «Вот что висит в подвале нашего нового дома. Пытался найти что-то похожее в Google — не получилось»
15. «Нашла у себя под кроватью. Наверное, оставили постояльцы. Что это вообще за штука?»
Ответ: Вы держите в руках палочку дирижера оркестра.
Вы когда-нибудь находили вещи, предназначение которых остается для вас секретом?