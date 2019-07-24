15 стихотворений от людей, которых рифмы преследуют на каждом шагу

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Что вы делаете, когда видите странную или забавную надпись? Фотографируете ее? Улыбаетесь и проходите мимо? Или вдохновляетесь и начинаете писать стихи? Если вы выбрали третий вариант, то наверняка уже слышали об интернет-сообществе «Вижу рифмы», объединившем людей, чья поэтическая фантазия позволяет им составлять уморительные четверостишия с использованием буквально любых надписей и предложений.

Мы в AdMe.ru, признаться, и сами когда-то пытались пробовать себя в такого рода стихосложении. Однако у нас получалось не так хорошо, как у авторов этих 16 произведений.

1. Ненавидит Марина трамваи, метро,
Даже Uber считает сомнительным.
А автобусы любит, ведь у нее

2. Итак, господа, по слухам,
Мы с вами идем ко дну.
Ван Дамм, помоги, братуха,

3. Тебя забыть я не могу!
Ты по ночам мне будешь сниться!
Я в магазин уже бегу!
Да будет свет!

4. Детства прекрасного славный герой.
Спросишь меня: «Кто же это такой?»
Отвечу тебе без стыда и заминки:
"Это, конечно,

5. Полумесяц на небе полночи светил.
В полушубке найдя полурублик,
Я пошел в полуботах в ларек и купил
Полусвежий

6. В России все классно, и год за годом
Прогресс мчится бешено вдаль.
Зачем тебе дети? Зачем нам заводы?

7. Однажды в студеную летнюю пору
Я руки хотел на себя наложить.
Гляжу, поднимается медленно в гору

8. Ликуй, Гриффиндор, рыдай, Слизерин, —
У меня великолепное событие:
Я родился обычным маглом в Сызрани,
Но заселился в

9. Пусть не всё на Земле в твоей власти,
Но всегда поступай по уму:

10. Чтоб показать свой нрав суровый
Коллеге по работе Наде,
Купил Олег в буфете к чаю

11. С утра закрыть не можешь рот,
Нытьем своим проела плешь,
Опять кричишь:

12. Не спасает меня радиация,
И не стоит игра моя свеч...
Не хватает мне важной мутации,
Чье название —

13. Последнее время весь мир в тумане.
Когда же я сдам эту сессию?
Я злой, и все злые, и даже

14. Олег — утюг, Сергей — будильник,
Я сам — пивных бутылок груда,
А ты

15. Клешня поникла. Кончен бой.
Забыта будет эта дата,
Когда, пожертвовав собой,
Отважный

Вы раньше знали о сообществе «Вижу рифмы»? Если да, то какой стих оттуда показался вам самым смешным?

Фото на превью Вижу рифмы / ВКонтакте

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