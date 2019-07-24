15 стихотворений от людей, которых рифмы преследуют на каждом шагу

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Что вы делаете, когда видите странную или забавную надпись? Фотографируете ее? Улыбаетесь и проходите мимо? Или вдохновляетесь и начинаете писать стихи? Если вы выбрали третий вариант, то наверняка уже слышали об интернет-сообществе «Вижу рифмы», объединившем людей, чья поэтическая фантазия позволяет им составлять уморительные четверостишия с использованием буквально любых надписей и предложений.

Мы в AdMe.ru, признаться, и сами когда-то пытались пробовать себя в такого рода стихосложении. Однако у нас получалось не так хорошо, как у авторов этих 16 произведений.

1. Ненавидит Марина трамваи, метро,

Даже Uber считает сомнительным.

А автобусы любит, ведь у нее

2. Итак, господа, по слухам,

Мы с вами идем ко дну.

Ван Дамм, помоги, братуха,

3. Тебя забыть я не могу!

Ты по ночам мне будешь сниться!

Я в магазин уже бегу!

Да будет свет!

4. Детства прекрасного славный герой.

Спросишь меня: «Кто же это такой?»

Отвечу тебе без стыда и заминки:

"Это, конечно,

5. Полумесяц на небе полночи светил.

В полушубке найдя полурублик,

Я пошел в полуботах в ларек и купил

Полусвежий

6. В России все классно, и год за годом

Прогресс мчится бешено вдаль.

Зачем тебе дети? Зачем нам заводы?

7. Однажды в студеную летнюю пору

Я руки хотел на себя наложить.

Гляжу, поднимается медленно в гору

8. Ликуй, Гриффиндор, рыдай, Слизерин, —

У меня великолепное событие:

Я родился обычным маглом в Сызрани,

Но заселился в

9. Пусть не всё на Земле в твоей власти,

Но всегда поступай по уму:

10. Чтоб показать свой нрав суровый

Коллеге по работе Наде,

Купил Олег в буфете к чаю

11. С утра закрыть не можешь рот,

Нытьем своим проела плешь,

Опять кричишь:

12. Не спасает меня радиация,

И не стоит игра моя свеч...

Не хватает мне важной мутации,

Чье название —

13. Последнее время весь мир в тумане.

Когда же я сдам эту сессию?

Я злой, и все злые, и даже

14. Олег — утюг, Сергей — будильник,

Я сам — пивных бутылок груда,

А ты

15. Клешня поникла. Кончен бой.

Забыта будет эта дата,

Когда, пожертвовав собой,

Отважный

Вы раньше знали о сообществе «Вижу рифмы»? Если да, то какой стих оттуда показался вам самым смешным?