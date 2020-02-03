15 соседей, рядом с которыми покой вам будет только сниться

20 0 16 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Соседей, совсем как родителей, не выбирают. С того момента, как вы поселились в доме, и до тех пор, пока вы оттуда не съедете, они своего рода данность. И хорошо, если вам попались адекватные жильцы, потому что в большинстве случаев бывает совсем наоборот. Но так даже интереснее.

AdMe.ru не смог пройти мимо постов 15 пользователей сети, которым в соседи достались приколисты, вредители, любители посверлить и мохнатые хулиганы. В общем, кто угодно, только не спокойные люди.

1. «Мои соседи построили веранду, которая выходит прямо на мою спальню»

2. «Сосед сделал динозавра из снега»

3. Как правильно удивлять соседей по утрам

4. «Соседи фанатеют от моей собаки Луны»

5. Люди в интернете плохого не посоветуют

6. Этот соседский кот достанет вас даже из-под земли

7. «Кажется, мой сосед использовал самое длинное сверло из всех существующих на свете»

8. «Соседский пес шпионит за мной»

9. «Ваня, смени хозяйку»

10. «Мой сосед подошел к дому другого соседа, сделал это и был таков»

11. «Каждый день в одно и то же время нас навещает соседский кот»

12. Подарок от соседей, который невозможно просто взять и забыть

13. «Я мяукал на кошку соседа, и теперь она регулярно подходит к нашей двери и просто смотрит, как мы живем»

14. И премия «Яжемать года» отправляется...

15. «Соседский кот Руфус любит вздремнуть у меня дома»

Бонус: тип соседей, который мы все заслужили

«У моих соседей бесшумная вечеринка».