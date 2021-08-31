15 соседей, которым так и хочется сказать: «Вы там немножко ку-ку, ребята»

Соседи — особая категория людей. Как и родителей, их не выбирают, а жить с ними приходится бок о бок. И тут как повезет: они могут оказаться донельзя милыми и заваливать нас вкусняшками на праздники или стать сущим кошмаром с дрелью наперевес и чугунным шаром под мышкой.

В руки AdMe.ru попали фотографии, у авторов которых до сих пор глаз дергается от слова «сосед». Но в конце статьи вас ждет бонус, который доказывает, что и в мире соседей есть славные люди.

«Доброе утро всем! Особенно моей соседке, которая сушит перед домом свои парики»

«Кто-то из соседей оставил это нижнее белье на входной двери в подъезд»

«Сосед по общежитию с гордостью сообщил, что наконец-то повесил градусник на окно. На клей „Момент“»

«Сосед поставил забор прямо на соседском трапе для лодок»

«Мой сосед по дому украсил вход праздничной иллюминацией. Я был не против, пока не посмотрел на нее из окна своей спальни»

«Одолжил одну из своих гитар соседскому ребенку, который очень хотел научиться играть»

«На прошлой неделе советовал соседям убрать это дерево. Они сказали, что оно никуда не упадет»

«Заказал последнюю книгу из серии, но соседская собака добралась до нее раньше меня»

«Соседи без разрешения вырубили деревья в моем дворе. Теперь мне приходится смотреть на их уродливый гараж, которого раньше не было видно»

«Зашла на кухню и увидела это. Ответ на вопрос „Что это и чье?“ пришел сверху»

«У соседей велись очередные ремонтные работы. Попросила их спуститься и посетить балкон — девушка долго охала и ахала. В итоге она мыла его около 2 часов».

«Мой сосед сегодня рубил деревья и в итоге перерезал наш интернет-кабель»

«Сосед что-то строит на своем участке и решил поставить туалет прямо перед нашим гаражом»

«Каждый день на протяжении 5 лет мой сосед припарковывается так»

«Соседи оставили под нашей дверью использованный подгузник»

Бонус: хорошие соседи все же существуют

«С добрым утром».