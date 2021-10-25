15+ соседей, которые порой такое учудят, что к ним лишний раз за солью не пойдешь

Добрососедские отношения важно поддерживать. Но не всем повезло с людьми, живущими рядом. Кому-то попались соседи, которые не упустят шанса насолить или выкинуть какой-нибудь номер. Герои этой подборки времени даром не теряли: они отдали на суд пользователей сети фото, на которых запечатлены выходки жильцов их районов и домов.

Мы в AdMe.ru искренне желаем, чтобы всем без исключения по соседству встречались только воспитанные люди. А в конце статьи мы покажем небольшой бонус о неожиданных визитах.

1. Жильцы дома напротив выбрасывают мусор прямо из окна

2. «Соседка угостила целой тарелкой печенья. Съели все до последней крошки, перевернули тарелку и увидели это»

«Не предназначена для пищевых продуктов. Может быть токсична. Используйте только для декоративных целей».

3. «Так паркуется этот товарищ, блокируя мою подъездную дорожку»

4. «Соседка оставляет дверь открытой, чтобы ее собака могла выбегать на улицу и лаять весь день до поздней ночи. Дома при этом никого нет»

5. Так жильцы дома оставляют свои велосипеды

6. «Мои соседи — слишком важные персоны, чтобы выбрасывать свой мусор в мусоропровод»

7. «У кого-то в моем районе уж очень хорошее чувство юмора»

Красный шарик — отсылка к фильму «Оно». — Прим. AdMe.ru.

8. «Сосед припарковался вплотную ко мне. Когда я попросил его отодвинуться, он сказал мне, что владельца машины нет дома. Но это он владелец»

9. «Не могли понять, куда деваются наши посылки. Оказалось, их ошибочно относили в другой дом по соседству, а жильцы их принимали»

10. «Сосед решил „подровнять“ живую изгородь между нашими домами»

11. «Пришла беда — отворяй ворота. Кто-то из местных врезался в мой дом»

Никто не пострадал. — Прим. AdMe.ru.

12. «Случайно воспользовалась стиралкой новых жильцов в общей прачечной. Вот их ответ»

13. «Соседи по предбаннику сломали ручку и открывали тяжелую дверь с пружиной, просто засовывая палец в дырку»

«Я установил новую. Прошла неделя, прихожу — нет ручки. Спрятали в надежде, что я опять новую поставлю. Так я взял и забрал ее. Ношу теперь с собой, а соседи всей семьей открывают дверь с помощью пальца».

14. «Сломанный звонок в квартире рядом с моей»

«Звонок сломан. Прокричите „Дзынь“ как можно громче».

15. «Уезжали из дома на 7 месяцев. В квартире сверху была протечка, обещал починить. Вернулись и увидели это»

16. «Это почти 100-летний горшок моей бабушки. Спасибо местному ребенку»

17. «Сосед выкинул коробку из-под пиццы под дверь и 10 дней не хотел ее убирать. Тогда я взяла и добавила небольшую деталь»

«„Покинутые“. Техас. Смешанная техника; коробка; салфетки; бетон. 2019 год. Оригинальное произведение, отличающееся высокой степенью реализма. Когда-то предметы из экспозиции использовались для питания тела и очищения лица, сейчас они лежат выброшенные, забытые и покинутые. Художник хотел показать распад и завершение жизненного цикла используемых предметов».

Бонус: «Соседская морская свинка приходит ко мне во двор, чтобы попросить морковку»