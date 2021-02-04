15 сообщений родителей, у которых язык ну очень хорошо подвешен
Переписка с родителями — это всегда кладезь житейской мудрости, неповторимого остроумия и взаимных подколов. Ведь мамы и папы знают нас с детства как облупленных. А потому всего одной репликой могут как рассмешить до слез, так и четко дать понять, кто в доме хозяин.
Мы в AdMe.ru считаем, что регулярное общение в мессенджерах только укрепляет взаимопонимание между детьми и родителями. Особенно если последние не лишены чувства юмора.
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А вы собираете остроумные перлы своих родителей?