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15 сообщений родителей, у которых язык ну очень хорошо подвешен

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Переписка с родителями — это всегда кладезь житейской мудрости, неповторимого остроумия и взаимных подколов. Ведь мамы и папы знают нас с детства как облупленных. А потому всего одной репликой могут как рассмешить до слез, так и четко дать понять, кто в доме хозяин.

Мы в AdMe.ru считаем, что регулярное общение в мессенджерах только укрепляет взаимопонимание между детьми и родителями. Особенно если последние не лишены чувства юмора.

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А вы собираете остроумные перлы своих родителей?

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