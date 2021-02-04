15 сообщений родителей, у которых язык ну очень хорошо подвешен

Переписка с родителями — это всегда кладезь житейской мудрости, неповторимого остроумия и взаимных подколов. Ведь мамы и папы знают нас с детства как облупленных. А потому всего одной репликой могут как рассмешить до слез, так и четко дать понять, кто в доме хозяин.