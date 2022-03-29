15 собеседований, после которых соискатели поняли, что эта работа им даром не нужна

Около трети своей жизни мы проводим на работе. Немудрено, что поиск идеального места занимает некоторое время и частенько требует от нас большой выдержки. Кто-то обходится малой кровью и находит вакансию мечты с 3–4 попыток, а кому-то удача улыбается на 101-м собеседовании. Пользователи сети вспомнили нелепые интервью из своей жизни, после которых в здравый смысл отдельных работодателей верится с трудом.

AdMe.ru знает, что любимое дело способно наполнить смыслом каждый день. Всем, кто находится в активном поиске, мы желаем поскорее дойти до пункта назначения. И пусть истории из нашей сегодняшней подборки остаются анекдотами из сети и никогда не повторяются в жизни.

Когда искала работу, первый вопрос был не об образовании и опыте, а о том, почему я не замужем и у меня нет детей. Когда я ответила, что не считаю этот вопрос вежливым, они на меня посмотрели так, будто у меня 10 глаз, и продолжили: «Может, вы не можете иметь детей и эта тема для вас болезненна?» Мужчинам почему-то такой вопрос не задают, хотя у них есть право уйти в декрет. © aigul / AdMe

Сегодня на собеседовании менеджер вручил мне свой ноутбук и сказал: «Я хочу, чтобы вы мне его продали». А я взял и с компьютером под мышкой пошел домой. В итоге тот дядька звонит мне и говорит: «Неси ноут обратно сейчас же!» Я не растерялся: «Любой каприз за ваши деньги». © Lava_Wolf_68 / Reddit

Однажды я пытался устроиться на работу телемаркетологом. Интервьюер попросила меня выйти в другую комнату и позвонить ей: она играла роль потенциальной покупательницы. Как только я начал, интервьюер завопила: «О, да я же бедная студентка, у меня и денег-то нет!» Конечно, я знал, что она притворяется, но все равно чувствовал себя ужасно. Я понял, что никогда не смогу заниматься такой работой в реальной жизни, и сказал работодателям, что прийти на собеседование с моей стороны было плохой идеей. © CapnFang / Reddit

Я поняла, что эта работа не для меня, когда на мой вопрос о минимальной зарплате интервьюер развел руками и сказал: «А разве это имеет значение?» © Punkstarbabe / Reddit

Я как-то устраивалась на работу, где нужно было пройти 7 собеседований. В итоге босс позвонил и накричал на меня за то, что я не появилась на рабочем месте. А ничего, что мне не сообщили о том, что меня приняли? © Kanadianmaple / Reddit

Я поняла, что дело пахнет керосином, когда рекрутер сказала, что мне нужно будет проводить клиентские платежи через мой личный счет. Может, я звезд с неба не хватаю, но дуру-то из меня не делайте. © ***tyrant / Reddit

Я проходил интервью на позицию исполнительного помощника. Во время собеседования выяснилось, что у начальника 6 детей от разных женщин. Его третья жена якобы комплексует из-за этого, поэтому в мои обязанности будет входить согласование с ней некоторых вопросов. Так я должен был поднять ее самооценку. Извините, но почему я должен нянчиться еще и с чьей-то женой? © SSOJ16 / Reddit

Я пытался устроиться на подработку в школе. Дела шли отлично. Собеседовали меня больше 2 часов. Интервьюер отметил мои навыки общения и сказал, что у меня все получится. Я уже был у двери, когда он спросил меня: «Как сильно вы привязаны к растительности на лице?» Я ответил: «Не очень, наверное. Может, самую малость. А что?» Он сразу же ответил: «Ну, тогда вы нам не подходите. Спасибо за уделенное время». У меня даже не было времени сказать, что я могу и побриться. © rohlinxeg / Reddit

Однажды у моего брата было собеседование на должность повара в местном ресторане. На входе он столкнулся с сотрудницей, которая плакала и бранила какого-то Джона. Позже выяснилось, что так звали парня, который проводил собеседование. © Arcinbiblo12 / Reddit

Я как-то пытался устроиться на работу в забегаловку с сэндвичами. В конце рекрутер сказал, что свяжется со всеми соискателями примерно через неделю, когда кафе будет готово к открытию. Никто мне тогда не перезвонил, но несколько месяцев назад я получил электронное письмо, в котором говорилось, что мой опыт отлично подходит для этой вакансии. Только вот со времен первого собеседования прошло больше 10 лет и я даже больше не живу в той стране. © 13th****** / Reddit

Познакомился с одним парнем на ярмарке вакансий, мы обменялись визитками и договорились об интервью. Я прихожу к нему в офис, он пролистывает мое портфолио, говорит, что я отлично подхожу для компании. После проводит мне экскурсию, знакомит меня с работниками, рассказывает о кафе неподалеку. В конце интервью мы снова садимся за стол, и он говорит: «Ты хороший парень, только у нас нет открытых вакансий, но я буду иметь тебя в виду». Что это было?! © Burrito_Loyalist / Reddit

Мне однажды отказали в работе из-за того, что у меня не было 2 детей. По мнению директора, я должна была обязательно сразу уйти в декрет. Я спросила, знает ли он, кто такие чайлдфри и устраивают ли его постоянные больничные сотрудников с детьми. В ответ он ничего не смог сказать. А так меня уверили, что мое образование и опыт работы им подходят. © Divadlo / AdMe

Я сидел в комнате ожидания, а за стеной кадровик ржал и рассказывал другому сотруднику о том, как он выбрасывает резюме в мусор, даже не читая их, потому что ему просто не понравилась внешность соискателя. © rricenator / Reddit

В самом начале рекрутер предупредила о том, что людям, которые проводят интервью на следующем этапе, не нравятся галстуки. До меня кто-то проигнорировал ее совет и пришел на собеседование в галстуке, и того человека дисквалифицировали. © sircallsoutalot / Reddit

Мне за 30, но выгляжу я моложе своих лет. Как-то пытался устроиться в музыкальный магазин. Управляющим был какой-то эксцентричный старикашка. Он отказывался верить, что мне больше 20 лет, думал, что я обманываю его. В итоге он попросил меня позвонить родителям, чтобы получить их разрешение. © generalsystemsuserna / Reddit