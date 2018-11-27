15 обычных фото, на которых разыгралась настоящая драма. Но для начала ее нужно найти

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Если вы хоть раз замечали незваного гостя на своем фото, то поймете героев нашей подборки. Их снимки стали даже лучше благодаря случайным прохожим, любопытным животным и креативным друзьям.

AdMe.ru нашел примеры того, как герои второго плана самый обычный снимок превратили в фотобомбу.

Наверное, у каждого есть друг, способный украсить собой фото с помолвки или свадьбы

Этот парень на заднем плане выглядит пугающе серьезным

Неприметная белка на заднем плане перекроила настроение всей фотографии. Только взгляните на эти лица!

Пока парень делал девушке предложение и надевал колечко, кто-то нечаянно заслужил «Оскар»

Когда считаешь, что есть пирожное таким способом нельзя

Пока у девушек шопинг, у парней — релакс

Что там в бассейне у них происходит?

Когда боишься фотографироваться, а твой человек хочет милый семейный снимок

Лицо мужчины на заднем плане не может оставить равнодушным

В торговых центрах и не такое увидишь

Незабываемые впечатления обеспечены всем героям этого фото

Когда хочешь запечатлеть один из самых волнующих моментов жизни, но твой пес решает влезть в кадр

Поймали на горячем

Капитан Внезапность к вашим услугам, девушки

Достаточно привезти из отпуска одно такое фото, чтобы весь год оно вызывало улыбку

Бонус: поездка в Диснейленд превзошла все ожидания, когда Эдди Редмэйн случайно попал в кадр

У вас есть фото, которые стали только лучше от присутствия на них посторонних?