15 обычных фото, на которых разыгралась настоящая драма. Но для начала ее нужно найти
Если вы хоть раз замечали незваного гостя на своем фото, то поймете героев нашей подборки. Их снимки стали даже лучше благодаря случайным прохожим, любопытным животным и креативным друзьям.
AdMe.ru нашел примеры того, как герои второго плана самый обычный снимок превратили в фотобомбу.
Наверное, у каждого есть друг, способный украсить собой фото с помолвки или свадьбы
Этот парень на заднем плане выглядит пугающе серьезным
Неприметная белка на заднем плане перекроила настроение всей фотографии. Только взгляните на эти лица!
Пока парень делал девушке предложение и надевал колечко, кто-то нечаянно заслужил «Оскар»
Когда считаешь, что есть пирожное таким способом нельзя
Пока у девушек шопинг, у парней — релакс
Что там в бассейне у них происходит?
Когда боишься фотографироваться, а твой человек хочет милый семейный снимок
Лицо мужчины на заднем плане не может оставить равнодушным
В торговых центрах и не такое увидишь
Незабываемые впечатления обеспечены всем героям этого фото
Когда хочешь запечатлеть один из самых волнующих моментов жизни, но твой пес решает влезть в кадр
Поймали на горячем
Капитан Внезапность к вашим услугам, девушки
Достаточно привезти из отпуска одно такое фото, чтобы весь год оно вызывало улыбку
Бонус: поездка в Диснейленд превзошла все ожидания, когда Эдди Редмэйн случайно попал в кадр
У вас есть фото, которые стали только лучше от присутствия на них посторонних?
Фото на превью canbewhoischris / twitter