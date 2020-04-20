15 снимков, на которых был идеально пойман «тот самый момент»

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Все мы ценим профессионально сделанные фотографии, где все просчитано и выставлено до мелочей. Но есть особая категория снимков — те, в которые вмешалась сама судьба и превратила их в настоящие произведения искусства.

Команда AdMe.ru души не чает в случайных шедеврах и поэтому хочет, чтобы вы как следует посмеялись над нашим сегодняшним топом кадров. А в конце вас ждет бонус — идеальный кадр, на подготовку которого ушел почти весь день.

«Моя дочь наступила на детальку Lego»

«Я попросила своего парня сфотографировать меня на фоне океана в Исландии»

«Неуклюжий и летящий. Мой отец падает с дивана в далеких 80-х»

«Откуда ни возьмись в моем кадре появился мотоциклист»

«Папа нашел вот такой мой снимок, когда просматривал старые фотографии...»

«Папа четко уловил момент моего падения на сестру»

«Наш хороший мальчик в восторге от того, что пришло время ужинать»

«Моя собака не умеет поворачивать»

«Мой племянник готов к своему первому дню рождения!»

«Самое удачное время для кадра с моей собакой»

«Моя жена случайно зафиксировала момент, когда дочь пнула меня сами знаете куда»

«Моя бабуля ныряет намного круче меня»

«Моя 3-месячная дочь знает, что сделать для идеального кадра. Чувство юмора у нее от меня»

«Эта бабочка очень хотела быть на моем фото c выпускного»

«Жена пытается заниматься йогой на байдарке с моей собакой»

Бонус: «Мы с подругой угрохали почти целый день на то, чтобы получить идеальный кадр»