15 снимков, на которых был идеально пойман «тот самый момент»
Все мы ценим профессионально сделанные фотографии, где все просчитано и выставлено до мелочей. Но есть особая категория снимков — те, в которые вмешалась сама судьба и превратила их в настоящие произведения искусства.
Команда AdMe.ru души не чает в случайных шедеврах и поэтому хочет, чтобы вы как следует посмеялись над нашим сегодняшним топом кадров. А в конце вас ждет бонус — идеальный кадр, на подготовку которого ушел почти весь день.
«Моя дочь наступила на детальку Lego»
«Я попросила своего парня сфотографировать меня на фоне океана в Исландии»
«Неуклюжий и летящий. Мой отец падает с дивана в далеких 80-х»
«Откуда ни возьмись в моем кадре появился мотоциклист»
«Папа нашел вот такой мой снимок, когда просматривал старые фотографии...»
«Папа четко уловил момент моего падения на сестру»
«Наш хороший мальчик в восторге от того, что пришло время ужинать»
«Моя собака не умеет поворачивать»
«Мой племянник готов к своему первому дню рождения!»
«Самое удачное время для кадра с моей собакой»
«Моя жена случайно зафиксировала момент, когда дочь пнула меня сами знаете куда»
«Моя бабуля ныряет намного круче меня»
«Моя 3-месячная дочь знает, что сделать для идеального кадра. Чувство юмора у нее от меня»
«Эта бабочка очень хотела быть на моем фото c выпускного»
«Жена пытается заниматься йогой на байдарке с моей собакой»
Бонус: «Мы с подругой угрохали почти целый день на то, чтобы получить идеальный кадр»
А у вас были снимки, в которых все пошло не по плану? Жаждем их увидеть!