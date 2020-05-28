15 СМС, в которых романтики не меньше, чем в мелодрамах

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Романтика проявляется и в словах, и в поступках. Но, когда ее отчетливо видно в переписке, из которой слов не выкинешь, хочется срочно сделать скриншот и похвастаться всему миру.

Герои этой статьи AdMe.ru доказали, что можно оставаться романтичными в самых разных ситуациях, ведь слова — очень важный помощник для проявления своих чувств. Ну а наш бонус напомнит, что в общении между мужчиной и женщиной всегда найдется место не только романтике, но и юмору.

Всего один незаметный намек...

...и вот результат

«Я вышла замуж за лучшего мужчину на свете»

«На волне обсуждений о том, что мужчины не знают, как правильно поддерживать своих женщин, просто покажу, как это делает мой муж»

«Моя коллега получила цветы от незнакомого человека. Ее парень быстро среагировал»

Переписки влюбленных интровертов

Когда твой парень — самый преданный фанат

Как оставаться романтичным, несмотря на ссоры

«Увидела в TikTok видео, в котором на 3D-принтере распечатали гуся. Хорошо, когда твой парень работает в технической лаборатории»

«Учитесь, девочки»

Когда он очень хорошо понимает намеки

«Периодически вспоминаю о том, как однажды мой парень прислал мне это»

«Отправила парню фотографию со своей картиной. Я значительно улучшила свои навыки за последнее время, и его реакция была просто бесценна»

«Вот он, мой язык любви»

И никаких отговорок

Бонус: когда сказали, что мужчин нужно хвалить, и ты ищешь повод

А какие самые романтичные СМС или сообщения в соцсетях получали вы?