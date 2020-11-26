15 СМС, в которых люди точно знают, как огорошить собеседника

СМС-сообщения — неиссякаемая кладезь юмора, особенно если люди, мягко говоря, не понимают до последнего, что происходит. Тут тебе и машины, распухающие от дождя, и вечная дилемма, что ответить на «)))». Главное — не терять чувство юмора и вовремя посмеяться над своими промахами, как делают герои нашей статьи.

Мы в AdMe.ru перерыли весь интернет и достали на свет божий все самое крутое и свежее. А если и у вас есть подобные переписки, то с удовольствием почитаем. Не стесняйтесь.

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