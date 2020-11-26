15 СМС, в которых люди точно знают, как огорошить собеседника
СМС-сообщения — неиссякаемая кладезь юмора, особенно если люди, мягко говоря, не понимают до последнего, что происходит. Тут тебе и машины, распухающие от дождя, и вечная дилемма, что ответить на «)))». Главное — не терять чувство юмора и вовремя посмеяться над своими промахами, как делают герои нашей статьи.
Мы в AdMe.ru перерыли весь интернет и достали на свет божий все самое крутое и свежее. А если и у вас есть подобные переписки, то с удовольствием почитаем. Не стесняйтесь.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
А вы когда-нибудь попадали в неловкую ситуацию в переписке?