15 СМС-переписок, в которых женщины диктуют свои правила
Согласно статистике, ежедневно женщины отправляют почти в 4 раза больше СМС, чем мужчины. Неудивительно, что интернет пестрит переписками, в которых именно представительницы слабого пола выдают умопомрачительные перлы.
AdMe.ru собрал 15 девчачьих СМС-коктейлей, состоящих из легкого, пузырящегося настроения, озорного юмора, крышесносной логики и щепотки сарказма. Взбалтываем, пьем и наслаждаемся.
Девушки, а у вас есть похожие переписки, которыми вы готовы поделиться? Мы будем рады пополнить нашу сокровищницу женского юмора вашими СМС!