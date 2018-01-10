15 СМС-переписок, в которых женщины диктуют свои правила

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Согласно статистике, ежедневно женщины отправляют почти в 4 раза больше СМС, чем мужчины. Неудивительно, что интернет пестрит переписками, в которых именно представительницы слабого пола выдают умопомрачительные перлы.

AdMe.ru собрал 15 девчачьих СМС-коктейлей, состоящих из легкого, пузырящегося настроения, озорного юмора, крышесносной логики и щепотки сарказма. Взбалтываем, пьем и наслаждаемся.