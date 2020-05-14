15 СМС-переписок, в которых завязка сразу же переходит в кульминацию

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В наше время большинство людей предпочитает переписку телефонному разговору. Таким образом мы общаемся с любимыми, родными, друзьями, коллегами и техподдержкой или вовсе с незнакомцами. Так что ничего удивительного, что порой обычный диалог может внезапно перейти в стадию кульминации, лишь едва начавшись.

Мы в AdMe.ru считаем, что немного авангардности никому не помешает, а наоборот, сделает обычный день более ярким. Наверняка так же думают и участники переписок из нашей подборки.

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А в ваших телефонных закромах есть какие-нибудь курьезные переписки, которыми вы не прочь поделиться с другими? Если да, то присылайте их нам, а мы обязательно отберем лучшие и сделаем из них отдельный пост.