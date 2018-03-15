15 СМС-переписок с людьми, у которых буквально на все заготовлен ответ

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Впервые система рассылки коротких текстовых сообщений была опробована в декабре 1992 года в Великобритании. Содержанием первого СМС было поздравление с рождеством. С тех пор переписки прочно вошли в нашу жизнь. Некоторые подолгу раздумывают над содержанием своих сообщений, но нередко можно встретить и настоящих мастеров общения, которые быстро находят остроумный ответ даже в самой критической ситуации.