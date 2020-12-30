15 СМС-переписок с людьми, которые точно знают, как огорошить собеседника
У некоторых людей так хорошо развито мышление, что они редко теряются даже в патовых ситуациях и, кажется, способны выдать остроумный ответ практически в любой ситуации. Иногда их саркастичные подколы оправданы поведением собеседника, иногда они являются результатом мелкого хулиганства, но объединяет все варианты одно: такие диалоги и переписки неизменно получаются уморительными.
Мы в AdMe.ru обожаем людей с живым умом, которые мастерски умеют жонглировать словами и смыслами, просто эффектно юморя, а иногда и ставя таким образом нахалов на место. А вы обладаете или хотели бы обладать таким талантом?
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Вы наверняка тоже не раз умудрялись впечатлить дерзким ответом своего собеседника. Может, у вас сохранились скрины с примерами вашего триумфа?
Фото на превью WorstTextFails / Twitter