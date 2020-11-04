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15 СМС от родственников, в которых вся правда семейных отношений

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Только с самыми близкими людьми мы можем вести себя естественно и искренне. Именно поэтому в каждой семье царит своя атмосфера: у одних — подколы, у других — сарказм, у третьих — понятный только им полет фантазии и остроумия.

Мы в AdMe.ru за здоровое чувство юмора не только дома, но и вне его, ведь смех, как мы знаем, поднимает настроение и продлевает жизнь.

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© Zinoink о комиксах и шутках / Zen.yandex

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© Zinoink о комиксах и шутках / Zen.yandex

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© XplodingUnicorn / twitter

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© XplodingUnicorn / twitter

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© XplodingUnicorn / twitter

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© Zinoink о комиксах и шутках / Zen.yandex

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А какие забавные истории случались в вашей семье?

Фото на превью Zinoink о комиксах и шутках / Zen.yandex
41783
4k