15 СМС от родственников, в которых вся правда семейных отношений
Только с самыми близкими людьми мы можем вести себя естественно и искренне. Именно поэтому в каждой семье царит своя атмосфера: у одних — подколы, у других — сарказм, у третьих — понятный только им полет фантазии и остроумия.
Мы в AdMe.ru за здоровое чувство юмора не только дома, но и вне его, ведь смех, как мы знаем, поднимает настроение и продлевает жизнь.
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А какие забавные истории случались в вашей семье?
Фото на превью Zinoink о комиксах и шутках / Zen.yandex