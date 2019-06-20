15 СМС от людей, у которых всегда есть свой словесный козырь в рукаве

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые люди виртуозно управляют словом, как жонглеры в цирке. Они могут рассмешить, поставить в тупик, вызвать недоумение, но в любом случае скучно с ними никогда не будет. И в сегодняшних СМС-переписках участвуют именно такие острословы.