15 СМС от людей, у которых всегда есть свой словесный козырь в рукаве

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Некоторые люди виртуозно управляют словом, как жонглеры в цирке. Они могут рассмешить, поставить в тупик, вызвать недоумение, но в любом случае скучно с ними никогда не будет. И в сегодняшних СМС-переписках участвуют именно такие острословы.

Мы в AdMe.ru обожаем красноречивых людей, которые поднимают и настроение и освежают любой серьезный диалог.

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Какая СМС-переписка понравилась вам больше всего?

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