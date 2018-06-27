15 смс от людей, которые вообще не умеют врать

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У каждого из нас есть знакомый, который всегда говорит как есть. С одной стороны, с такими людьми вы всегда будете знать, что с вами искренни, но с другой — иногда может прилететь такое словцо, что мало не покажется. Например, в нашей подборке есть несколько сообщений от мужей, которым наверняка влетит от жен за их излишнюю прямоту.