15 смс от людей, которые вообще не умеют врать

У каждого из нас есть знакомый, который всегда говорит как есть. С одной стороны, с такими людьми вы всегда будете знать, что с вами искренни, но с другой — иногда может прилететь такое словцо, что мало не покажется. Например, в нашей подборке есть несколько сообщений от мужей, которым наверняка влетит от жен за их излишнюю прямоту.

AdMe.ru собрал 15 СМС от настоящих правдорубов, которые, может, иногда и врут, но точно не сегодня.

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А вы цените в людях прямолинейность?

4 На склад!
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  • 27 июня 2018
  • 3511

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