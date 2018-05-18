15 СМС от людей, чье терпение испытывали слишком долго
Иногда умение промолчать бывает очень полезно в жизни. Но все держать в себе не стоит, да и не получится, если ваши эмоции на пределе. И однажды настает такой день, когда последняя капля переполняет чашу спокойствия, и словесную атаку уже не остановить.
AdMe.ru собрал СМС-переписки людей, у которых больше нет сил сдерживаться, чтобы не рассказать о наболевшем.
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А что вам не дает покоя долгое время и что хотелось бы выплеснуть наружу?