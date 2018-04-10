15 СМС от людей, которые когда-нибудь точно получат по шапке за свое чувство юмора
Отличное чувство юмора помогает человеку выживать во взрослой жизни. Главное — вовремя остановиться. Но есть люди, которых просто распирает: они сыплют шутками направо и налево и просто не могут укротить свое желание балагурить. Вот и герои этих СМС не исключение.
AdMe.ru собрал СМС от людей, которые шутят так, будто последний день живут.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
А у вас есть в закромах пара примеров забавных переписок?
Фото на превью pasha_hsb/twitter