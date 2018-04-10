15 СМС от людей, которые когда-нибудь точно получат по шапке за свое чувство юмора

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Отличное чувство юмора помогает человеку выживать во взрослой жизни. Главное — вовремя остановиться. Но есть люди, которых просто распирает: они сыплют шутками направо и налево и просто не могут укротить свое желание балагурить. Вот и герои этих СМС не исключение.