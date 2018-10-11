15 СМС от людей, которые держали все в себе. До сегодняшнего дня

Говорят, что нужно избегать недосказанности, доносить до людей свои чувства, да и вообще быть более открытым. Тогда будет вам здоровье и счастье. Видимо, люди, которые писали данные сообщения, тоже сегодня решили последовать этому совету и дать волю своему красноречию.

AdMe.ru собрал СМС-переписки людей, которые сегодня решили отпустить все свои эмоции.

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Какая СМС-переписка рассмешила вас больше всего?

24 На склад!
2 Комментарии
  • 11 октября 2018
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