15 СМС от людей, которые держали все в себе. До сегодняшнего дня

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, что нужно избегать недосказанности, доносить до людей свои чувства, да и вообще быть более открытым. Тогда будет вам здоровье и счастье. Видимо, люди, которые писали данные сообщения, тоже сегодня решили последовать этому совету и дать волю своему красноречию.