15 СМС от людей, которые держали все в себе. До сегодняшнего дня
Говорят, что нужно избегать недосказанности, доносить до людей свои чувства, да и вообще быть более открытым. Тогда будет вам здоровье и счастье. Видимо, люди, которые писали данные сообщения, тоже сегодня решили последовать этому совету и дать волю своему красноречию.
AdMe.ru собрал СМС-переписки людей, которые сегодня решили отпустить все свои эмоции.
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Какая СМС-переписка рассмешила вас больше всего?