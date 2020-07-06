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15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

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Бывают такие дни, когда язык так и чешется ответить кому-нибудь поострее. Всегда полезно попрактиковаться в красноречии, главное, чтобы никто морально не пострадал. У людей из сегодняшней подборки настал именно тот момент, когда они решили отвечать всем, не сдерживая эмоций.

Мы в AdMe.ru и сами любим поупражняться в словесных боях и обожаем тех, у кого тоже припрятан словесный клинок в ответ.

1.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

2.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

3.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
© Я люблю русский язык! / vk

4.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
© Hagnir / twitter

5.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
© Я люблю русский язык! / vk

6.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

7.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

8.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
© humortranslate / twitter

9.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

10.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
© Hagnir / twitter

11.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

12.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

13.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
© Hagnir / twitter

14.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
© humortranslate / twitter

15.

15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
© kotalkin / twitter

Поделитесь и вы историей, где главный герой — красноречие.

Фото на превью Hagnir / twitter
482228
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