15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало

Бывают такие дни, когда язык так и чешется ответить кому-нибудь поострее. Всегда полезно попрактиковаться в красноречии, главное, чтобы никто морально не пострадал. У людей из сегодняшней подборки настал именно тот момент, когда они решили отвечать всем, не сдерживая эмоций.