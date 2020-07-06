15 СМС от людей, чью словесную дамбу сегодня прорвало
Бывают такие дни, когда язык так и чешется ответить кому-нибудь поострее. Всегда полезно попрактиковаться в красноречии, главное, чтобы никто морально не пострадал. У людей из сегодняшней подборки настал именно тот момент, когда они решили отвечать всем, не сдерживая эмоций.
Мы в AdMe.ru и сами любим поупражняться в словесных боях и обожаем тех, у кого тоже припрятан словесный клинок в ответ.
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Поделитесь и вы историей, где главный герой — красноречие.
Фото на превью Hagnir / twitter