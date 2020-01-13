15 СМС от людей, чьи семейные узы укрепляются юмором

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В каждой семье свои секреты крепких и счастливых отношений. Одни не обходятся без юмора, другие — без взаимных подколов, а третьи используют сарказм и иронию. Сегодняшние СМС-переписки — от людей, которые щедро сдабривают беседы своим остроумием и красноречием.

Мы в AdMe.ru уверены, что здоровое чувство юмора пригодится во всех сферах жизни и уж тем более в семейных делах и переписках.

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А чем вы укрепляете семейные отношения — юмором, сарказмом, иронией? Или всем вместе?

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