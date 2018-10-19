15 СМС от гуру виртуальных бесед
Есть люди, для которых СМС — способ выразить себя, да так, что мало не покажется. Читайте про флирт с помощью коленвала, конкурс красоты среди русалок и усыновление людей инопланетянами — обещаем, эти сообщения сделают ваш день.
AdMe.ru собрал текстовые сообщения, которые могли бы принять участие в конкурсе на лучший СМС-диалог.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Бонус: «Обожаю рассылать такие сообщения незнакомым людям»
Какой из СМС-диалогов показался вам самым смешным?
Фото на превью DillyDylan / Imgur