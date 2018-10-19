15 СМС от гуру виртуальных бесед

Есть люди, для которых СМС — способ выразить себя, да так, что мало не покажется. Читайте про флирт с помощью коленвала, конкурс красоты среди русалок и усыновление людей инопланетянами — обещаем, эти сообщения сделают ваш день.

AdMe.ru собрал текстовые сообщения, которые могли бы принять участие в конкурсе на лучший СМС-диалог.

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Бонус: «Обожаю рассылать такие сообщения незнакомым людям»

Какой из СМС-диалогов показался вам самым смешным?

Фото на превью DillyDylan / Imgur

2 На склад!
0 Комментарии
  • 19 октября 2018
  • 2299

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