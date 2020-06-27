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15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

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Переписка с подругами — это всегда кладезь бесконечных приколов друг над другом и над окружающими. Но некоторые девушки остаются такими же непосредственными, общаясь с кем угодно. Они всегда знают, как ответить на сомнительный комплимент; что делать, если парню не понравился новый цвет твоих волос, и как ловко уйти от нежелательного флирта, не теряя при этом чувства юмора и собственного достоинства.

Если бы мы в AdMe.ru проводили конкурс на самую остроумную переписку, выбрать победителя было бы нелегко, потому что в каждой СМС из этой статьи есть искорка юмора.

1.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

2.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

3.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью
© blossomjuly / twitter

4.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью
© Deathman / pikabu

5.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

6.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

7.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

8.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

9.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

10.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

11.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью
© SixSickSixtyNiners / reddit

12.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью
© lastknight2099 / reddit

13.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

14.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью
© evgenika / twitter, © moza1ka / twitter

15.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью
© razorthin / pikabu

16.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

17.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

18.

15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

А у вас бывало такое, что переписка с подругой смешит покруче сборника анекдотов?

32256
1k