15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью

Переписка с подругами — это всегда кладезь бесконечных приколов друг над другом и над окружающими. Но некоторые девушки остаются такими же непосредственными, общаясь с кем угодно. Они всегда знают, как ответить на сомнительный комплимент; что делать, если парню не понравился новый цвет твоих волос, и как ловко уйти от нежелательного флирта, не теряя при этом чувства юмора и собственного достоинства.