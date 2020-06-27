15+ СМС от девушек, которые покоряют своей непосредственностью
Переписка с подругами — это всегда кладезь бесконечных приколов друг над другом и над окружающими. Но некоторые девушки остаются такими же непосредственными, общаясь с кем угодно. Они всегда знают, как ответить на сомнительный комплимент; что делать, если парню не понравился новый цвет твоих волос, и как ловко уйти от нежелательного флирта, не теряя при этом чувства юмора и собственного достоинства.
Если бы мы в AdMe.ru проводили конкурс на самую остроумную переписку, выбрать победителя было бы нелегко, потому что в каждой СМС из этой статьи есть искорка юмора.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
А у вас бывало такое, что переписка с подругой смешит покруче сборника анекдотов?