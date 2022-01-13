15+ СМС от бывших, которые уж очень хотели засветиться в настоящем

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Мы расстаемся с людьми по разным причинам, и практически в 100 % случаев нам хочется, чтобы бывшие остались в прошлом и воспоминания о них были только в прошедшем времени. Но нередко закончившиеся отношения дают о себе знать и в настоящем и претендуют на какое-то будущее, даже когда вторая сторона этого совсем не хочет. И из-за этого случается немало казусов, связанных с переписками и звонками.

Мы в AdMe.ru верим, что с некоторыми можно сохранить нейтральные или даже дружественные отношения, но происходит это крайне редко. В конце вас ждет бонус, доказывающий, что звонки от бывших иногда не менее неожиданны, чем сообщения.

«Один из моих бывших осмелился написать мне это»

«Когда я говорила, что мой предыдущий мужчина был мелочным, я имела в виду именно это»

Самые странные личности всегда неожиданно возникают из прошлого

«Бывшая парня, который мне нравится, пытается связаться с ним через меня»

Главное — не терять чувства юмора, даже когда отношения закончились

«В настольной игре выпало задание „Запиши свой смех и отправь бывшему“. Что ж...»

Когда использовала переписку с бывшим как личные заметки

«Ну вы представляете, а?»

«Если вы когда-нибудь захотите написать бывшей девушке, которая ненавидит вас, и попросить у нее совета по отношениям, то советую вам сразу выбросить свой телефон»

«Я просто подвезла друга домой, как вдруг начали сыпаться СМС от его странной бывшей девушки»

«Кажется, он наконец добрался до корней причин расставания»

Странный привет из прошлого

Когда романтичный настрой тоже остался в прошлом

У кого не бывает?

Когда все слишком предсказуемо

«Девушка, с которой я встречался в далеком 2018-м, решила написать на электронную почту»

Иногда бывшим лучше не писать даже самые безобидные сообщения

Когда уже и не знал, как похвастаться

Когда слишком поздно понял, кого потерял

Бонус: звонки от бывших тоже способны выбить из колеи

Звонит мне бывший в 6 утра, сильно икающий, и так жалобно говорит мне: «Ты сейчас думаешь обо мне? Не думай, пожалуйста! Я так устал икать, хватит меня мучить...» © Подслушано / Ideer