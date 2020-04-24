15 СМС, которые поймут только лучшие друзья

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Хорошо, когда есть верные друзья, которые поддержат в трудную минуту. Кто же еще поможет отправить то самое СМС для второй половинки или подбодрит, когда сил уже нет, а то и просто возьмет и поднимет настроение на весь день? В нашей статье есть место и драме, и комедии — все как в жизни. А в бонусе вас ждет кое-что необычное.

AdMe.ru призывает вас поделиться своими крутыми СМС. Кто знает, может быть, именно ваши варианты войдут в нашу следующую подборку.

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Бонус: женская солидарность навечно

А как вы думаете, дружбу можно делить по гендерным признакам? Или она универсальна?

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