15 СМС, которые поймут только лучшие друзья

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Хорошо, когда есть верные друзья, которые поддержат в трудную минуту. Кто же еще поможет отправить то самое СМС для второй половинки или подбодрит, когда сил уже нет, а то и просто возьмет и поднимет настроение на весь день? В нашей статье есть место и драме, и комедии — все как в жизни. А в бонусе вас ждет кое-что необычное.