15+ СМС и комментариев, от которых вы будете кричать как корни мандрагоры

«Я верю, что могущество смеха и слез сможет стать противоядием от ненависти и страха», — говорил величайший комик всех времен Чарли Чаплин. И мы сегодня получим свою долю этого магического антидота. Потому что те комментарии и СМС, которые вы увидите в нашей статье, заставили нас и плакать, и смеяться одновременно.