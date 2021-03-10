15+ СМС и комментариев, от которых вы будете кричать как корни мандрагоры
«Я верю, что могущество смеха и слез сможет стать противоядием от ненависти и страха», — говорил величайший комик всех времен Чарли Чаплин. И мы сегодня получим свою долю этого магического антидота. Потому что те комментарии и СМС, которые вы увидите в нашей статье, заставили нас и плакать, и смеяться одновременно.
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Может быть, и у вас есть подобный пример остроумия? Поделитесь с нами.
Фото на превью kotalkin / Twitter
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