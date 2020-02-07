15 смелых комментаторов, которые не дают спуску грубиянам в сети

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Некоторым только дай повод, и вот они уже самозабвенно строчат негативные посты в сети, плодя еще больше раздражения и нетерпимости. Кто-то думает, что для таких людей это своеобразная разрядка, поэтому безразлично проходит мимо. Но есть и те, кто считает подобное поведение неприемлемым и никогда не упускает возможности отплатить хамам той же монетой.

Мы в AdMe.ru не придерживаемся ни чьей стороны и все же не можем не отметить незаурядное чувство юмора, недюжинное самообладание и повышенное чувство справедливости некоторых комментаторов. Сегодня мы отобрали их наиболее запоминающиеся ироничные ответы на сочащиеся желчью выпады других пользователей.

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