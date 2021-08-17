15 смекалистых людей, которые свои неприятности щелкают как орешки
Всем нам случалось растеряться под напором хамоватого незнакомца или самим сморозить глупость. Тем ценнее случаи, когда мы мастерски сумели выкрутиться из неприятной ситуации. Со временем и наши провалы, и наши победы превращаются в застольные байки, но все же приятно иногда почувствовать, что сообразительность — наша сильная черта. Как и в историях из этой статьи: от девушки, которая сумела успешно продать мокрые билеты в цирк на воде, или от мамы, которая убедила ребенка ходить в садик с удовольствием.
Если бы мы в AdMe.ru знали, где находится волшебный источник смекалочки, то точно отправились бы зачерпнуть из него, а пока что выудили для вас из сети подборку историй от самых изворотливых пользователей.
- Однажды в разговоре назвал девушку другим именем. До сих пор, как вспомню, так мурашки по спине, бр. И на вопрос «Что? Как ты меня назвал?» мозг — надо отдать ему должное за скорость и сообразительность — выдал: «Проверял. Думал, что ты меня не слушаешь...» В следующую минуту внутри было ликование тысячи первомайских парадов при каменном выражении лица. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.
Все обошлось, поженились потом и развелись. © MoreArti / Pikabu
- Работала кассиром в цирке на воде «Поющие водопады» и случайно перед представлением намочила все билеты на общую сумму около ₽ 120 тыс. Сушить было некогда, поэтому я продавала их в мокром виде, объясняя всем, что цирк на воде, поэтому и билеты мокрые. Ни один человек не возмутился и не отказался от покупки. Все радовались и шли на представление с мокрыми и порванными билетами. © Подслушано / Ideer
- Работал фотографом на море в начале 80-х. Тогда были автобусные туры: предприятие выделяет автобус, привозит работников на море в субботу утром, а после обеда в воскресенье они уезжают. Я их сфотографировал в субботу днем, деньги взял, а фотографии должен был отдать в воскресенье. Пленку проявил, высушил, фотки напечатал и положил в ведро с раствором бычьей желчи (процесс получения цветных фотографий в 80-е был весьма увлекателен). И тут прибегает толпа отдыхающих: что-то там на предприятии случилось, уезжают прямо сейчас. Я нашел старое ведро, налил воды, положил туда фотографии, объяснил, как их сушить дома. Так и отдал — ведро фотографий. © Takc / Pikabu
- У моей соседки в общаге самые эффективные будильники, которые я когда-либо слышала. На каждом из них своя аудиозапись. На первом ее же голос говорит: «Алина, просыпайся! Надо вставать и учиться, чтобы потом устроиться на работу, зарабатывать деньги и не стать бомжом». Потом второй: «Алина, вставай! Времени на сборы становится все меньше». Потом: «Али-и-ина! Погладить одежду ты уже не успеешь. Сегодня ты идешь в мятом». Еще: «Алина! Мало того что ты пойдешь в мятом, так еще и с грязной головой». Еще: «Алина! Приготовься, ты сегодня будешь маленьким, грязным, ненакрашенным уродцем!» И мое любимое: «Алина, ты опоздала, можешь не вставать». © Палата № 6 / Vk
- Постоянно пользуюсь наземным транспортом. Особенно в час пик, когда полная остановка людей в предвкушении заветного автобуса пытается определить точное место, где он затормозит, дабы вбежать в него вперед всех и занять заветные места. Нашла решение: всегда улыбаюсь водителю подъезжающего транспорта. В 90 % случаев работает, и входная дверь оказывается прямо передо мной. © Подслушано / Ideer
- Дело происходило в США. Еду домой, пристраиваюсь за рабочим пикапом какого-то водопроводчика. В ужасе вижу, что на заднем бампере пикапа лежит нехилых размеров газовый ключ, который вот-вот свалится на дорогу. Если такая бандура прилетит в лобовое стекло, то точно выбьет. Решил осторожно, соблюдая дистанцию, ехать за водопроводчиком, пока он не остановится, чтобы сказать ему об опасности. Ехать пришлось недолго, до ближайшей заправки. Из пикапа вылезает большой добродушный бородатый детина.
— Эй, приятель! — начинаю я. — У тебя тут с бампера чуть газовый ключ не упал!
— Какой ключ? А! Вот этот?
Тут детина подходит к заднему бамперу и пинает газовый ключ сапогом. Пикап содрогается, но ключ остается на месте.
— Я его к бамперу приварил.
— Зачем?!
— Чтобы дистанцию соблюдали! Вот я за тобой в зеркало наблюдал. Ты, когда его заметил, сразу притормозил и ехал подальше от меня. Теперь все так поступают! © PivBear / Pikabu
- У всех бывает момент в жизни, когда невтерпеж: тащишь тяжеленные сумки и хочешь в туалет. Я всегда представляю, что делаю это за... деньги. Например, если я донесу сумки, то получу ₽ 500 тыс. И работает! Откуда-то появляются силы. © Подслушано / Ideer
- Когда сын был маленьким, он очень не хотел ходить в садик. Сказала ему, что я работаю, папа работает, зарабатываем деньги на все, и на конфеты тоже. И теперь и его, сына, очередь. Будет работать в садике ребенком и помогать нам с папой. Вечером забирала его и мы шли покупать конфеты на его «заработанные» денежки. © Yelena Cherkesova / Facebook
- Соседи каждый вечер слушали попсу во дворе на полной мощности. Говорили с ними, просили, вызывали полицию — ничего не помогало. Тогда один сосед выставил на балкон колонки и включил на всю мощность оперу «Риголетто». Воплей и матов от любителей легкой музыки было много, но хватило их только на час. Дослушали «Риголетто» уже молча. Потом сосед включил «Аиду». В общем, та компания больше не включала во дворе свою музыку. © Galina Veleva / Facebook
- Если случайно залипаю после утомительного рабочего дня на чье-то лицо в транспорте и человек это замечает и недоволен, то говорю: «Простите, что так уставился на вас, просто вы мне напомнили одну актрису / одного актера, пытаюсь вспомнить имя». И улыбаюсь. Чаще всего улыбаются в ответ, все счастливы, никаких конфликтов и досады. © Подслушано / Ideer
- Ходила в магазин. Дачный поселок, рядом дорога, люди заезжают за мороженым, водичкой, углем для шашлыков. А тут мужик в очереди просит замороженную курицу. Обязательно целую. Расплатился, отошел в сторонку, стал пристраивать эту курицу в сумку и по ходу действия с этой сумкой разговаривать... Сначала все косились, а потом рассмотрели. В сумке у мужика сидел щенок йорка: голова с яблоко, сбоку из сумки торчит, а на лбу розовый бантик.
— Сейчас... вот так положим, и тебе не будет жарко. Вот так полотенчико еще подложим, и будет отлично. Поедешь с комфортом, до дома хватит! © 22098 / Pikabu
- Ребенок истерил и просил игрушку. Я не велась. Мимо шел мужик и выдал:
— Мамаша, купи ему мороженое, чтобы он не ревел!
На что я ответила:
— Можете купить ему сами, я не против. Но не отходите далеко. Через 15 минут он захочет что-то другое.
Мужик опешил! © Ольга Бай / Facebook
- Искала работу. Во время одного из онлайн-собеседований мой кот запрыгнул на стол. Я его сняла, посадила к себе на колени и заметила умиленное лицо HR. Меня взяли. Подруга тоже искала работу. На каждом собеседовании нервничала, 2 из них прошли безрезультатно. Я позвала ее к себе, посадила ей на колени своего кота. Она успокоилась, началось собеседование. Все шло хорошо, и тут прибегает мой второй кот. На лице HR опять умиление, подругу взяли. Вывод: котики успокаивают и располагают к общению. © Палата № 6 / Vk
Из какой сложной ситуации вам удалось мастерски выкрутиться?