15 смекалистых людей, которые свои неприятности щелкают как орешки

Всем нам случалось растеряться под напором хамоватого незнакомца или самим сморозить глупость. Тем ценнее случаи, когда мы мастерски сумели выкрутиться из неприятной ситуации. Со временем и наши провалы, и наши победы превращаются в застольные байки, но все же приятно иногда почувствовать, что сообразительность — наша сильная черта. Как и в историях из этой статьи: от девушки, которая сумела успешно продать мокрые билеты в цирк на воде, или от мамы, которая убедила ребенка ходить в садик с удовольствием.