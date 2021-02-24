15 смекалистых людей, которые проделают лазейку и сквозь игольное ушко

Восстанавливаю старые фото. Принесли ну очень поврежденную фотографию. У одного из 4 человек лицо более-менее сохранено, остальные восстановлению не подлежат. Говорю об этом клиентке. Она и слушать не хочет: — Мне сказали, что вы волшебник. Попробуйте. Ладно, смотрю на фото. Восстанавливаю лицо, которое лучше всего сохранилось, и в лучших традициях фотожаб клонирую его на остальных 3. — Ну вот, я же говорила, что у вас получится. Клиентка расплачивается и уходит довольная. © «Подслушано» / VK

Лет 10 назад, когда еще не было электронных тумб-регистраторов, честно отстоял свою очередь в комнату регистрации земельного участка. Получил бумагу, но там была ошибка, и пришлось проходить все заново. В третий раз толпы у заветной двери я бы уже не пережил, но успел в прошлые разы заметить, что эта самая дверь противно скрипит. В назначенный день я захватил с собой бутылочку с машинным маслом, подошел к очереди у двери и нагло протиснулся. Естественно, услышал: «Ты куда прешь?!» «Спокойно, граждане, — отвечаю, — я по вызову». Открываю дверь и громко: «Слесаря вызывали?» Затем начинаю дверь качать и смазывать петли — и сразу к столу. Получаю свои бумаги. А конторские со смеху покатываются: «Давайте вас через черный ход выведем, а то мало ли что в коридоре будет». © Анатолий Галинский / Facebook