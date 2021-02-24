15 смекалистых людей, которые проделают лазейку и сквозь игольное ушко
Обладающие смекалкой люди знают, как не упустить удачный шанс и решить проблему. Как оказывается, с ее помощью можно бороться с нудными клиентами, справляться с бюрократическими проволочками и лишний раз сэкономить деньги.
Этой подборкой пользовательских рассказов AdMe.ru продемонстрирует, что почти любую ситуацию можно обратить себе на пользу. Главное, как показывают следующие истории, —избегать эмоций и немного пораскинуть мозгами.
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В этом году младший идет в 1-й класс. Живем напротив школы. Есть документы на жилье, но пока еще недостроенное, поэтому ребенок прописан в другом районе. Прихожу в школу. Секретарь говорит:
— Вот где прописаны, туда и идите!
А это, на минуточку, на другом конце города. Пока думаю, что ответить, продолжает:
— Без местной прописки или договора аренды не примем.
Что ж, иду домой, распечатываю договор аренды, по которому моя жена сдает мне и моему сыну жилплощадь на длительный срок с условием оплаты коммунальных услуг. Через 10 минут я опять в школе. Отдаю договор. Секретарь, просмотрев договор:
— Ну вот, совсем другое дело.
И дает мне заявление для поступления ребенка в 1-й класс. © Ingvars / Pikabu
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Сын мой очень бородат, волосы на голове жесткие, вьющиеся и почти до талии. Так невестка научилась приводить в порядок его бороду, виски, усы и волосы на голове и шее специальной машинкой и ножницами для стрижки жесткошерстных собак.
Спрашиваю ее с иронией:
— По видео груминга училась?
А она в ответ:
— По видео топиари — декоративной стрижки кустов. © doovy / Pikabu
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На местной радиостанции был конкурс: когда включают дважды подряд одного исполнителя, нужно позвонить, чтобы выиграть приз. Как выяснилось, на их сайте были указаны песни, которые «играет сейчас» и «следующая». Моя девушка всегда начинала звонить еще до того, как заиграет вторая песня. Выиграла множество призов — от билетов на концерт до ноутбука. © Mahck / Reddit
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Решила заглянуть к своей пожилой тете, которую давно не навещала. И, чтобы ей не пришлось готовить, забежала в кафе — взять ее любимые суши. Делаю заказ и тут вижу — на день рождения в подарок к заказу роллы на выбор. А у меня он сегодня, о чем говорю кассиру. Она: «Можно паспорт?» Роюсь в сумке и понимаю, что забыла его. И тут у меня возникает идея. Лезу в соцсеть «ВКонтакте» и показываю кассиру вкладку с сообщениями, где в ряд более 50 поздравлений от разных людей.
— Ладно, засчитано, — смеется кассир,— выбирайте роллы!
Спасибо этой милой девушке за понимание. © Asakavi / Pikabu
- В моем колледже было кафе, где подавались сэндвичи и ингредиенты для салата. Сэндвичи с индейкой стоили по $ 8 за штуку, а продукты для салата стоили недорого, так как субсидировались как здоровое питание. И мне пришло в голову, что можно отдельно набрать все ингредиенты для салата, только мясо будет измельченным, и сделать свои бутерброды. Я брала ломтики хлеба по $ 0,25 за штуку, бесплатные пакеты майонеза и горчицы, взвешивала свой «салат» и готовила сэндвичи в 4 раза дешевле. © hear2fear / Reddit
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Я ходила в больницу к ребенку после работы и не успевала попасть в часы, когда пускали посетителей. Так что я просто надевала белый халат и шла. Никто не останавливал и вопросов не задавал. © Лазарева Наталья / Facebook
- Несколько лет назад я работал в пиццерии, чтобы оплатить учебу в колледже. И у нас объявили акцию: если сотруднику удавалось уговорить клиента увеличить размер пиццы за дополнительные $ 2, то он получал баллы на билеты в кино. Но поскольку большая пицца и стоила всего на $ 2 больше средней, то каждому, кто заказывал большую пиццу, я пробивал ее как среднюю и затем просто добавлял: «Увеличить размер». Мои коллеги не заметили эту очевидную лазейку, и каждую неделю я получал бесплатные билеты в кино. © ZachMartin / Reddit
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Заранее приехали в отпуск в город, где живут мои папа и мачеха, чтобы сыграть свадьбу. Планировала там же купить свадебное платье, но ничего не могла найти. Очень переживала, а мачеха посмеивалась: «Бери и не выделывайся, а то в шторе в ЗАГС поедешь». Сняла в доме крутые тюлевые шторы за 150 тыс. рублей, которые она выписала из Италии на папины деньги, и отнесла швее. Даже не знаю, что было шикарнее: мое платье или ее лицо, когда она поняла, в чем дело. © «Подслушано» / VK
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Восстанавливаю старые фото. Принесли ну очень поврежденную фотографию. У одного из 4 человек лицо более-менее сохранено, остальные восстановлению не подлежат. Говорю об этом клиентке. Она и слушать не хочет:
— Мне сказали, что вы волшебник. Попробуйте.
Ладно, смотрю на фото. Восстанавливаю лицо, которое лучше всего сохранилось, и в лучших традициях фотожаб клонирую его на остальных 3.
— Ну вот, я же говорила, что у вас получится.
Клиентка расплачивается и уходит довольная. © «Подслушано» / VK
- Учусь в польском вузе. Нам надо выбрать второй иностранный язык, а я, позанимавшись немецким месяц, поняла, что не вывезу еще один язык вместе с китайским. Так что выбрала для изучения русский, чтобы ничего не делать. © _tomato_hater / Twitter
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Лет 10 назад, когда еще не было электронных тумб-регистраторов, честно отстоял свою очередь в комнату регистрации земельного участка. Получил бумагу, но там была ошибка, и пришлось проходить все заново. В третий раз толпы у заветной двери я бы уже не пережил, но успел в прошлые разы заметить, что эта самая дверь противно скрипит. В назначенный день я захватил с собой бутылочку с машинным маслом, подошел к очереди у двери и нагло протиснулся. Естественно, услышал: «Ты куда прешь?!» «Спокойно, граждане, — отвечаю, — я по вызову». Открываю дверь и громко: «Слесаря вызывали?» Затем начинаю дверь качать и смазывать петли — и сразу к столу. Получаю свои бумаги. А конторские со смеху покатываются: «Давайте вас через черный ход выведем, а то мало ли что в коридоре будет». © Анатолий Галинский / Facebook
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После окончания института поехали мы с женой в другой город. Устроился я на вахту работать, и так пару месяцев прошло. И тут жене понадобилось то ли кольцо, то ли сережки, а все украшения мы, как выяснилось, забыли в общежитии в Москве. Держать там обычную шкатулку было опасно, поэтому все золотишко мы прятали в старой матрешке. И вот я вернулся в Москву — и сразу в общежитие. Захожу к коменданту, спрашиваю, кто-нибудь живет в 211-й комнате? Живут, говорит. Зашел вместе с новыми жильцами, взял стул и в самом дальнем углу встроенного шкафа нашел свою старую матрешку. Взял в руки — тяжелая, все наше добро там лежит. На облезлую игрушку никто не покусился. © Kronblok / Pikabu
- Работаю в салоне, и по классике жанра женщины приходят менять имидж в период депрессий. Само собой, процедура долгая, вот и делятся наболевшим. Но попадаются и те, кто специально приходит постричься и поныть. Первый год до слез пронимало, но с опытом пришла и хитрость: теперь я их пугаю, дескать, перед зеркалом нельзя плохое говорить, а то вернется троекратно. Верят. © «Подслушано» / Ideer
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В старших классах школы нас заставляли ежедневно носить рубашку на пуговицах и галстук. Один из парней смекнул, что никто не уточнял, какую именно рубашку нужно надевать, поэтому нарядился на занятия в гавайскую рубашку с галстуком. Технически это соответствовало дресс-коду. Довольно скоро большинство учеников школы носило гавайские рубашки с галстуками. Мы выглядели как кучка клоунов, но это стоило того. Лишь неделю спустя правила изменили, запретив гавайские рубашки. © taylor1288 / Reddit
- Когда мы были студентами, как-то с приятелями завели разговор о девушках. Кирилл сетовал на то, как сложно с ними познакомиться, и Максим тут же вызвал его на спор, обещая взять телефон у любой барышни. На кону была 1 тыс. рублей. Кирилл указал ему на симпатичную девушку, идущую рядом с лысым мужиком, и спустя минуту мы уже наблюдали, как Максим берет у девушки телефон (в буквальном смысле), что-то набирает и разговаривает. Но когда он возвратился с победным видом, то Кирилл заявил: «Так не пойдет! Я имел в виду номер телефона, а не сам телефон!» На что Максим показал номер девушки. Оказалось, что под предлогом позвонить маме Макс набрал свой номер мобильного, стоявшего на беззвучном режиме, и сделал вид, что разговаривает. Свою 1 тыс. он заработал. © godfry404 / Pikabu
Как часто смекалка выручает вас? Какие хитроумные уловки вы использовали, чтобы избежать лишних трат или обратить ситуацию в свою пользу?