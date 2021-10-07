15+ фишек со свадеб, которые гости точно будут до следующего праздника обсуждать

Есть те, кто мечтает о белом платье и фате, а есть невесты, которые хотят свадьбу «не как у всех». Героини сегодняшней подборки относятся ко второй категории — их фантазия разгулялась не на шутку, и они придумали такие фишки, которые вы вряд ли где-то еще увидите.

Мы в AdMe.ru любим творческий подход к жизни и смелых людей, которые не боятся экспериментов.

1. «Сама вырастила цветы для свадьбы. Все композиции сделаны из цветов из моего и родительского сада, некоторые куплены на местной ферме»

2. «Решила связать свадебный букет крючком»

3. «Сделали свадебную арку из качелей»

4. Попытка сделать свадебный торт самостоятельно

5. «Вместо того, чтобы купить традиционные букеты, я подошла к продавцу на фермерском рынке и попросила составить мне букеты из сухоцветов»

«Я без ума от них и заплатила за все сущие копейки».

6. «Вот такую обувь я купила на свадьбу»

7. «Фата стоила дорого, поэтому я решила сделать простой и забавный хвостик»

8. «Пошла на луг, собрала растения и засушила их. Буду использовать в качестве свадебного декора»

9. «Наша свадьба прошла на шхуне»

10. «Машина забрала все внимание на себя на нашей свадьбе»

11. «Вот, решил сделать пригласительные, как вам?»

12. «Сделала таблички для столов из рамок из магазина фиксированных цен и самостоятельно распечатанных открыток»

13. «Купили старинные кольца, сразу поняли, что это судьба. Смотрю, а на внутренней стороне гравировка c датой 30 октября»

«Я в шоке, ведь наша свадьба запланирована именно на эту дату с разницей в 100 лет».

14. «Сделала на свадьбу корону. Выглядит бомбически. И никто не догадается, что она из хомута»

15. «После года проб и ошибок я сама сделала корсет к свадебному платью»

16. «Я без ума от фаты. Ни разу не видела, чтобы кто-то взял и отмочил что-то подобное!»

17. «Не хотела свадебный наряд „как у всех“. Взяла платье в охапку, отнесла к портному и попросила добавить несколько деталей. Счастлива, буду красоткой-невестой, не потратив кучу денег!»

18. «Свекор сказал, что я вылитая Мортиша Аддамс»