15+ рукодельниц, которые превратили вышивку в источник эстетического наслаждения

Вышивка как вид искусства появилась еще в Древнем Китае в V–III веках до н. э. и дошла до наших дней. Хотя сегодня и существуют различные модели вышивальных машин, ничто не сравнится с вещью, сделанной руками. Ведь человеческая фантазия безгранична, а вместе с любовью к своему хобби она способна творить чудеса.

АdMe.ru собрал работы людей, которые превратили вышивку в источник эстетического наслаждения для себя и своих близких.

Любовь на расстоянии

«Почти неделю не выходила из дома, у меня закончилась ткань, и мне пришлось вышивать крестиком на этом старом сите. По-моему, неплохо получилось!»

«Я понятия не имел, что когда-нибудь захочу себе вышитую картину. Но это было до того, как я увидел эту»

«Когда я впервые увидела вышитые портреты, не поверила своим глазам, что это можно сделать нитками. Но потом решила сделать портрет своего питомца. С тех пор прошло 2 года, и я довольна результатом, потому что я самоучка»

«Обожаю „Ходячий замок“ и студию „Гибли“, вот и решила вышить это»

«Я вышила эту картину для друга, который является огромным поклонником „Властелина колец“. На это ушло около 4 месяцев и частичка моей души. Мне немного грустно ее отдавать»

«На нее ушло 23 года. Я купил и начал эту вышивку в 1998-м, чтобы повесить в моей первой квартире. Много раз бросал и сновал начинал ее вышивать, но пообещал себе, что 2020-й станет годом, когда я закончу ее. Опоздал на 4 дня, но рад, что доделал»

«Я занималась танцами, до того как попала в автомобильную аварию. Надеюсь, эта балерина заставит вас улыбнуться»

«Я вышивал это целый год, чтобы подарить жене на день рождения»

Это самая милая вещь, которую я увидел за весь день. © wiltylock / Reddit

Какой продуманный и очень милый подарок! © popsy13 / Reddit

«В подарок бабушке и дедушке я вышила их дом. Чуточка гордости, немного больше разочарования»

«У меня были большие надежды, и я представляла себе, как буду вручать им подарок. В итоге дедушка коротко похвалил меня, а потом бросил [подарок] лежать на столе всю ночь, даже не вспомнил о нем. И это притом, что все это время нахваливал другой, который подарил ему мой дядя, — одеяло с изображением собаки».

«Мой любимый цвет, любимая обувь, любимое хобби! Ничего прекраснее я не видела!»

«Миллион французских узелков, 4 оттенка зеленого, 2 воспаленных пальца и 1 путь к центру лабиринта»

Я нашла дорогу к центру! Это очень круто! © a_warm_garlic_yurt / Reddit

«Я вышила этот берет в виде шляпки гриба»

«Моя бабушка вышила лицо моего прадеда в стиле Пикассо»

«Подарила себе свой портрет на 28-й день рождения»

«Когда я уходила с работы, моя коллега сказала мне фразу, которую я просто обязана была вышить, чтобы всегда об этом помнить»

«Помни: ты можешь свернуть горы, и ты это сделаешь».