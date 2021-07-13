15 случаев, когда в омуте такие черти завелись, что мама не горюй

Не все согласны с тем, что наглость — второе счастье. Еще бы, ведь для некоторых она занимает первую строчку рейтинга. Для таких людей в порядке вещей играть в боулинг в обычной квартире, навестить любимого сыночка с невесткой без предупреждения и безо всякого стыда жить в чужом доме.

Герои этой подборки AdMe.ru играючи перешли все возможные границы приличий, после чего о них узнал весь интернет. А в бонусе — яркое доказательство того, что иногда под маской наглеца прячется вполне милый человек. Причем намеренно.

У парня в Москве простаивает квартира. Когда год назад мы туда прилетали, консьерж не хотела впускать к нам друзей (и чуть ли не нас самих). А еще наутро к нам пришли якобы проверять трубы. Только сейчас выяснилось, что, пока квартира стоит пустой, в ней сама эта консьерж и живет. © tk_varya / Twitter

Соседка по даче нажаловалась на меня за то, что я на собственном дачном участке брожу в купальнике. Понимаешь ли, не нравится ей. © Gekko235 / Twitter

Одно время работал в розничном магазине. Как-то раз к нам пришла пара с пятью маленькими детьми (в возрасте до 8 лет). Они буквально крушили все вокруг: роняли и пинали товары, постоянно бегали туда-сюда в проходах. Родители, взглянув на меня, выдали: «Какие они резвые! Мы души не чаем в наших веселых ребятишках! Разве они не чудо?» Мне понадобилось полтора часа, чтобы убрать все после этих «чудесных резвых детишек». © HarryHatP***yWash / Reddit

В феврале переехала в новый дом. Подстригала газон перед ним всего пару раз и каждый раз выслушивала комментарии соседей. Сначала мне заявили, что предыдущий хозяин стриг газон 2–3 раза в неделю. А недавно соседка, указывая на одуванчики, выдала: «Раньше они так не выглядели». © GardeningAlice / Twitter

Вскоре после свадьбы муж проходил собеседование в другом штате. Мы поехали вместе и задержались там на пару дней, поэтому несколько раз встречались с потенциальным работодателем и его семьей. Эти люди вели себя неуважительно по отношению к персоналу. Не то чтобы открыто хамили или оскорбляли, нет. У них была привычка «в шутку» придираться к работникам, и это просто сводило с ума. Тогда я поняла: когда-нибудь они начнут относиться так и к мужу, и ко мне, это лишь вопрос времени. © Leaving_a_Comment / Reddit

Есть у знакомого на работе капризная женщина, которая очень любит острое, перчит и поливает жгучими соусами все что можно. Однажды в день рождения сотрудника она в очередной раз высказала, что на столе нет перечницы или чили-кетчупа. На день рождения другого сотрудника знакомый принес бутылочку острейшего коричневого соуса, которую его друг привез из Мексики. Даже мексиканцы добавляют его на кончике ножа. Та женщина, увидев размеры бутылочки, не постеснялась заявить, что этого мало, и залила соусом кусок мяса, который мигом запихнула в рот. А дальше она выскочила из-за стола, не могла ничего говорить, просто орала благим матом, полоскала рот холодной водой и даже молоком, выбегала на улицу и вдыхала морозный воздух, выпила всю воду из кулера — но тщетно. После этого случая она сидит молча и не вспоминает об остроте. © MR.PHANTOM / Pikabu

Как-то раз к родителям в гости пришла семья с 4-летним ребенком. Он то и дело пытался дотянуться до маминых фарфоровых статуэток. Чтобы предотвратить катастрофу, мне пришлось сесть перед статуэтками и не подпускать ребенка к хрупким вещицам. Родители мальчика, наоборот, подталкивали его взять одну из них. Позже они с гордостью отметили, что их чадушко сломало поделки старших сестер и смартфоны гостей. Очень сочувствую ребенку. © oxomiyawhatever / Reddit

Когда мне было 18 лет, ходила на собеседование в магазин. Единственное, что там продавали, — носки. Каждое действие менеджера словно кричало: «Нам нужен тот, кто хочет получить не просто временную работу, а тот, кто мечтает построить долгосрочную карьеру». Карьеру! В магазине по продаже носков. Я вас умоляю! © raccorns / Twitter

Бывает от некоторых соседей такой звук, будто по полу что-то катают. Долго не могла понять, что это, пока меня в очередной раз после смены среди ночи не разбудил этот громкий звук. Пошла наверх разбираться, а там новые квартиранты — студенты играют в боулинг настоящими шарами и кеглями вдоль длинного коридора. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мой прежний босс проводил собеседование с кандидатом в вышибалы. Тот парень жил примерно в 45 минутах езды от рабочего места, у него не было ни машины, ни водительских прав. Клуб заканчивал работу поздно, когда транспорт уже не ходил. Потенциального вышибалу спросили, где он намеревается ночевать. Он совершенно серьезно ответил, что собирается знакомиться с девушкой каждый раз и ночевать у нее. © TheHellbilly / Reddit

Однажды созвал гостей. Мой друг слишком буквально воспринял фразу «будь как дома». Он бросил грязную посуду на журнальном столике, а использованную ватную палочку оставил между диванными подушками. Он регулярно совершал набеги на холодильник и без спроса съел последние кусочки пиццы и именинного торта. И я, и гости были в шоке. На возражение товарищ с недоумением посмотрел на меня и спросил: «Что?» Больше его никогда не звали в мой дом. © John Gillis / Quora

В семье первого мужа считалось нормальным навещать родственников без предупреждения. Мне это было странно: моя мама никогда не появлялась на пороге без звонка. Тогда я стала запирать входную дверь. Но свекровь это не остановило: у нее был ключ от нашего дома. И она очень удивилась, застав меня там. До сих пор не понимаю, что она хотела делать в пустом доме. Однажды мы с мужем решили уединиться, как вдруг в дом вломилась его мамаша с младшей сестрой. Так на двери появилась цепочка, а свекровь со временем научилась звонить перед визитом. © Vicki Ring / Quora

Постоянно удивлялась, откуда на коврике перед входной дверью комья грязи. Недавно шла по подъезду за бабушкой-соседкой, которая с дачи возвращалась. Она встала на мой коврик, от души вытерла ноги и спокойно зашла к себе в квартиру. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Летели с женой из Новой Зеландии в Сан-Франциско. Обнаружил на своем сиденье какую-то коробку. Спросил у соседа, не его ли это вещь. Сперва он никак не отреагировал, но после второй попытки сказал, что коробка не его. Я выставил ее в проход и занял свое место. Тут же примчалась стюардесса и бросила коробку прямо мне на колени, хотя я объяснил, что она не принадлежит мне. Вновь выставил ее в проход. На меня обещали нажаловаться командиру, со мной не общались до конца полета (а тот длился 14 часов). Когда мы приземлились, сосед взял коробку с моих колен и двинулся к выходу, проталкиваясь мимо меня и жены. © Daniel Sungail / Quora

Когда-то жила в общежитии с соседкой — звездой социальных сетей. Такая стройная девчуля с пухлыми губами и 80 тыс. подписчиков. Все по ней с ума сходили. Но она была страшная неряха. За 5 месяцев, что мы жили вместе, она ни разу не поменяла свое постельное белье. Фоткалась исключительно на моей стороне комнаты, так как на ее половине был полный бардак. Так за моими любимыми пледом, книжками и подушками несколько месяцев наблюдало 80 тыс. глаз. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk

Бонус: за маской наглеца может скрываться дальновидный начальник

Пришла на собеседование как менеджер по продажам. Опыт у меня — 7 лет, плюс своя клиентская база. Все проходило уныло и обычно, а в конце директор предложил мне пару недель поработать бесплатно — пройти испытательный срок. Я, обалдев от такой наглости, предложила ему на пару недель пойти куда подальше, потому что это уже слишком. Через 3 дня звонит и приглашает на должность своего зама. Говорит, что искал уверенного сотрудника, не боящегося ему перечить. 5-й год у него работаю. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk