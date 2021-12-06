15 случаев, когда в купленной вещи оказалось сюрпризов больше, чем под елкой на Новый год

Порой в секонд-хендах и комиссионках люди откапывают сокровища за бесценок — среди огромной груды хлама может лежать настоящая жемчужина. А бывает и по-другому: покупатели, сами того не зная, покупают одежду и предметы, а когда возвращаются домой, обнаруживают, что они с сюрпризом.

Мы в AdMe.ru с восторгом читаем истории людей, которые купили вещь, полную неожиданностей.

Однажды в секонде купил классное шерстяное пальто. Повесил и забыл, а когда наступили холода, надел. Сажусь в машину, чувствую — что-то лежит в кармане. Мельком глянул — кошелек, пустой. Ну я и засунул его обратно. Когда приехал домой, решил рассмотреть находку подробнее и нашел в кармашке плотно сложенные четыре сотни долларов. © Stan Wisnewski / Quora

Нашел в секонде шар для боулинга, купил его за $ 0,50 и ушел домой счастливым — я собирался поставить его во дворе, отпугивать ворон. Когда дома попытался воткнуть в отверстие черенок, понял, что внутри что-то застряло. Оказалось, это кольцо с необычными бриллиантами. Я вернулся в магазин. Работники были в шоке. Рассказали, что женщина, которая принесла шар, как раз жаловалась, что потеряла кольцо. © Glen Mick / Quora

«Купил чехол для электронной книжки, открыл, а книга все еще внутри».

Близился день рождения дочери, 18 октября. Ей исполнялось 10 лет, и она попросила дневник. Через какое-то время я пошла в комиссионку и наткнулась на розовый девчачий дневник в отличном состоянии. Открываю его, а на первой странице надпись: «С днем рождения, Сара, 18 октября. С любовью, мама». Конечно, я купила его. История об этом — наша любимая семейная байка, и мы постоянно рассказываем ее, когда кто-то вспоминает про совпадения. © Patricia DuMont / Quora

Мы один раз закупались в секонде. Нашли крутую европейскую зимнюю куртку на ребенка, вроде с мембранной для отвода пота. Нащупали там какую-то штуку, вшитую в предплечье, размером с флешку — я думал, что-то вроде NFC с информацией о ребенке. Гуглил, оказалось, это хитрая штука, которая называется типа «avalanche rescue system». В общем, это антенна в пластиковом корпусе, которая в определенном диапазоне светится и позволяет найти человека под снегом в случае лавин. © InfernalKnight / Pikabu

Как-то купил в комиссионке упаковку памперсов. Когда пришли домой, оказалось, что упаковка немного надорвана. Пока открывал пачку, увидел, что на пол что-то упало. Оказалось, из пачки выпало $ 20. Сначала подумал, что они у меня из кармана вывалились. Смотрю дальше, а в пачке еще деньги лежат. Всего $ 500. Как раз тогда они нам очень были нужны. © Anonymous / Quora

«Купила другу шерстяное пальто за $ 15 и нашла это в кармане».

Я купил спортивки Nike в секонде. Юзал год. Чувствую, как в подкладке монета лежит, прям руками беру. Дырок в карманах нет, все швы застрочены. Потом она меня конкретно достала: при ходьбе трет о ногу как грузик. Распорол подкладку, а там было € 5. © kremin / Pikabu

В 80-е я еще был студентом. Купил как-то в благотворительном магазине смокинг, немного старомодный, но в отличном состоянии. Когда надел его первый раз, нашел в кармане «Приглашение на ужин бакалейщиков». В приглашении даже расписали меню, которое ждет гостей. © Hywel Davies / Quora

Несколько лет назад мы с мужем собирались на Хэллоуин, решили одеться как как инспектор Гаджет и Пенни. Я нашла для мужа плащ и пошла в секонды искать подходящие перчатки, но безуспешно. Расстроилась, пришла домой закинуть плащ в стирку, проверяю карманы, и что я нахожу? Пару перчаток, практически таких же, какие я искала. Конечно, это не кольцо с бриллиантом, но хороший подарок под Хэллоуин. © Dagger Willingham / Quora

Несколько лет назад купил подержанный дом на колесах. Обивка подушек на диване уже поистерлась, попросил друга, который этим занимается, перетянуть все. Времени у него было в обрез, поэтому я сам начал снимать старое покрытие. Когда снимал обивку со второй подушки, нашел $ 600. © Jim Turner / Quora



«Нашел двадцатку в заднем кармане джинсов, которые купил в комиссионке сегодня».

Однажды я примерял куртку в секонде, засовываю руки в карманы, а они набиты кучей каких-то записок. Я развернул одну и сразу понял, что подчерк мне знаком — это подчерк моего лучшего друга из старшей школы. Оказалось, что пиджак вовсе не его. Он просто заходил в этот же магазин, напихал в карманы стихов, ссылку на свой блог и надеялся, что кого-то это испугает. Это было впечатляюще. © creeptrick / Reddit

Как-то поехали в отпуск, забыл плавки. Зашли в ближайший секонд-хенд, купили, ну я и проносил их всю неделю. Приехали домой, жена закинула их в стирку, а когда достала, нашла в маленьком внутреннем кармане купюру в $ 100. © David Rowe / Quora

Покупала телевизор на дачу, простенький, б/у. Приехали забирать, а продавец вдруг резко передумал и цену выкатил на ₽ 1 000 больше. Психанули, но взяли, ведь в такую даль тащились. Принесли домой — пульт не работает. Открываю крышку, чтобы батарейки вставить, а оттуда выпадает ₽ 5 000, свернутые трубочкой.

«В кармане шорт, которые моя жена купила в секонде на этой неделе, нашли пару чеков. Они из Берлина, около 2016 года. Мы живем в Северной Каролине».

Сын работал в благотворительно магазине. Им поступила юбка, по швам было вшито более $ 1 000. Сотрудники выяснили, что женщина, которая раньше носила юбку, копила им с мужем на отпуск. Деньги семье вернули, и муж той женщины решил отправиться в отпуск, в который она так хотела. © MJ Lamb / Quora

Мама открыла свой мебельный магазин — закупала большие партии и продавала. Попался нам как-то небольшой дубовый шкаф, внутри — старые шубы в очень плохом состоянии. Мама собиралась сбагрить их местному театру, но когда я их достал, внутри что-то подозрительно застучало. Мы распороли подкладку и нашли целую гору украшений. Четки, кресты, браслеты, серьги, ожерелья и кольца, несколько тонких часов и цепочек. Многие изделия были украшены драгоценными камнями. Мы предположили, что они принадлежали контрабандистам или беженцам. Следующие 3 года мама потихоньку продавала это богатство, а деньги пустила на развитие бизнеса. У нас остался только один предмет — маленькое кольцо на мизинце, которое я ношу с тех пор, уже 52 года. © George Porter / Quora

Однажды я купил коробку посуды за $ 5. Когда пришел домой и вытащил все, на дне коробки лежал большой кусок бирюзы, чуть меньше моего кулака. Теперь он украшает полку в гостиной. © leed25d / Reddit