15 случаев, когда удача решила взять все в свои руки и получилось как в доброй сказке

Иногда события складываются так, что ничем, кроме как судьбой или удачей, эти совпадения не объяснишь. Люди теряют вещи, а спустя годы вдруг находят их, знакомятся благодаря случайности или выкручиваются из неприятной ситуации при помощи везения. О таких говорят: «Родились под счастливой звездой».

Нам в AdMe.ru кажется, что любому человеку иногда не помешает щепотка удачи. Вот истории людей, которые до сих пор благодарят судьбу за то, что она вовремя вмешалась.

В детстве я потеряла на пляже серебряный медальон, в который была вложена фотография моего любимого мультяшного персонажа. Я плакала, искала его, но безуспешно. Мама тогда мне сказала, что если судьба, то кулон обязательно найдется. Прошли годы. Я была в гостях у родителей своего парня. По классикe они стали показывать мне старые фотки. И вдруг возле альбома я вижу кулон, подозрительно похожий на мой. Говорю: «Какой красивый!» А они мне: «Это Валера его нашел в детстве на пляже». Прошу открыть, и... Да, тот самый кулон! © Палата № 6 / VK

Я работал в магазине. Какой-то хулиган скинул с полки стеклянную бутылку сока, и мне пришлось идти убирать осколки. Я подобрал крышку, перевернул ее, и оказалось, что под ней был скрыт приз от производителя сока. В итоге я обменял крышку на подарочную карту с деньгами. © dpatt711 / Reddit

Знакомая потеряла обручальное кольцо на пляже. Перерыли с мужем все вокруг, но не нашли. Расстроились жутко, так как кольцо было сделано на заказ, с гравировками, очень дорогое. А через год на том же месте их сын копался в песке и нашел его! © Светлана Кузнецова / VK

Мне было лет 8, и как-то раз в зимние каникулы мама предложила погадать на имя будущего жениха. Перед сном я нарезала бумажки, написала на них мужские имена (в основном одноклассников) и засунула под подушку. Утром вытащила бумажку с надписью «Дима» и расстроилась, так как единственным Димой, которого я знала, был мой вредный одноклассник. На следующий год я снова погадала, и снова мне выпал Дима. Вспомнила я об этом детском гадании, когда встречалась со своим единственным парнем и мужем уже года 4. Его зовут Дмитрий. © Zeeela89 / Pikabu

Пока я был в командировке, жена родила мне ребенка. Дочь решила появиться на свет раньше положенного срока, поэтому присутствовать на родах я не смог. А в это время мой старый знакомый Леха, с которым мы не виделись года 2, тоже стал папой. И так уж случилось, что эти 2 события решили пересечься в моем телефоне. Представьте мою реакцию, когда сначала мне приходит СМС от жены со словами «У нас дочь!», а через минуту сообщение от Лехи: «Я отец!». © RolandCube / Pikabu

Я был в торговом центре и вдруг услышал женский крик с верхнего уровня. Я поднял голову... и рефлекторно поймал малыша, который каким-то образом сумел протиснуться между перилами и упал буквально на меня. На малыше в итоге ни царапины. Прокручивал это в голове десятки раз и до сих пор не знаю, как, черт возьми, я это сделал. © MastadonBob / Reddit

Некоторое время назад я искал работу, как одержимый: рассылал резюме, проходил собеседования, но все зря. Однажды вечером пошел в пиццерию. На обратном пути заметил птенца посреди дороги. Я остановился, посмотрел на него, затем аккуратно поднял и положил под куст. На следующий день мне звонят из места, где я недавно проходил собеседование, и спрашивают, могу ли я подойти снова. Как оказалось, менеджер по персоналу тем вечером была неподалеку, случайно увидела, как я спасаю птицу, и решила нанять меня. Прошло чуть больше года: недавно меня повысили до начальника смены, а мы с менеджером стали хорошими друзьями. © Elaphe / Reddit

заметил птенца посреди дороги. Я остановился, посмотрел на него, затем аккуратно поднял и положил под куст. На следующий день мне звонят из места, где я недавно проходил собеседование, и спрашивают, могу ли я подойти снова. Как оказалось, менеджер по персоналу тем вечером была неподалеку, случайно увидела, как я спасаю птицу, и решила нанять меня. Прошло чуть больше года: недавно меня повысили до начальника смены, а мы с менеджером стали хорошими друзьями. © Elaphe / Reddit Ехала в автобусе на работу. В спешке выбежала, чуть не пропустив свою остановку. И тут замечаю, что потеряла перчатки. Оглядываюсь на автобус, а он только начал отъезжать. И водитель смотрит на меня, как будто что-то знает. Махнула ему рукой, он открыл двери, забежала и сразу увидела свои перчатки на полу. Извинилась — дедушка-водитель только улыбнулся. Не знаю, почему он не уехал сразу, может, заметил мои растерянные движения... В общем, на душе как-то теплее стало. © mishencia / Pikabu

Однажды во время обеда с коллегами-врачами я кое-то заметил. Мысль не давала мне покоя, и на следующий день я понял, что было не так: у одного из моих коллег немного изменилась форма пальцев. Это могло быть симптомом серьезной патологии. Я позвонил ему, обратил его внимание на этот факт и попросил пройти обследования. В результате у моего коллеги нашли небольшую опухоль, которую благополучно удалили. Это было счастливым совпадением, потому что форма его пальцев не имела ничего общего с окончательным диагнозом. Но я настоял на анализах, и это помогло выявить онкологию. João Estêvão / Quora

Я женился на женщине, у которой уже было двое маленьких детей от первого брака. Как-то мы отдыхали на диване и я читал ее старую книгу. Вдруг мне на колени выпал сложенный листок бумаги. Я открыл его, и холодок пробежал по моему позвоночнику. «Боже, откуда это у тебя?» — спросил я. Жена удивилась и ответила: «Это рецепт, который врач выписал мне от утренней тошноты, когда я была беременна старшей дочерью. Видимо, я заложила им книгу и просто забыла». Это был рецепт на лекарство, из-за побочных эффектов которого можно было потерять ребенка или нанести ему большой вред. Нашей дочери повезло: она здорова, потому что ее мать использовала рецепт как закладку и... потеряла его. © Curtis Childress / Quora

Опоздал на поезд — дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Следующий только через 10 минут. Пришлось ждать. Пока стоял, поболтал с девушкой. И вот уже 6 лет, как мы женаты. © hippocratical / Reddit

Мы с мужем родом из разных мест. Когда мы в первый раз отправились к его родственникам, его дед сразу начал называть меня Катюшей. Позже он рассказал, что когда-то жил в моем родном городе и захаживал в продуктовый магазинчик, где и работала та самая Катюша, на которую я очень похожа. По приезде я спросила у бабушки, не работала ли она в том магазинчике. Ответ был положительным. И еще она вспомнила настойчивого молодого парня, который все звал ее на свидание. Но на тот момент она уже встречалась с моим дедушкой. Вот так дед моего мужа и моя бабушка из разных городов когда-то флиртовали, а их внуки встретились и теперь воспитывают сына. © Ivanova88 / Pikabu

Сидела как-то в парке. Вдруг ко мне подсел старик. Начал смотреть на меня, а потом говорит: «Девушка, вы так похожи на любовь всей моей жизни!» И показывает мне фотографию: молодой парень стоит в обнимку с милой девушкой. Мы поговорили, и я узнала, что девушка на фотографии — это моя прабабушка, которую я никогда не видела лично, но о которой много слышала. Судьбы ее и этого парня разошлись. Я плакала, потому что этот дедушка плакал. Представьте, что вы больше 50 лет не видели того, кого любите всем сердцем, и тут встречаете эту любовь на лавочке в парке. Только вы уже старенькие, а она совсем не изменилась. © Палата № 6 / VK

Ночью ко мне в дом пролезли воры. К счастью, ничего не вынесли: их спугнул телевизор, который мама забыла выключить, уснув во время просмотра. Они, скорее всего, решили, что хозяева не спят, и ушли, ничего не тронув. Все, что напоминало об их визите, — это вскрытое окно на 4-м этаже и следы ног на карнизе. © musicalsketch19 / Pikabu

Как-то сняли с мужем деньги в банкомате. А напротив него кафе, и у крыльца стоит большая клетка с вороном. Я подошла посмотреть. Классная птица! Когда уходили, ворон начал громко каркать. Дошли до дома — денег нет. Паника. Искали всю дорогу. Когда подошли к кафе, ворон, увидев нас, опять начал каркать. Муж продолжал искать деньги, а я ворона успокоить подошла. Гляжу, а там наши деньги лежат. © Подслушано / VK