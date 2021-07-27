15 нахальных людей, которым палец в рот не клади — они не только руку, но и ногу откусить захотят

Если вас когда-нибудь пытались обдурить, вы уже знаете, о чем эта статья. Представьте: вы отдаете бесплатно старый диван на «Авито», а незнакомые люди предлагают вам отвезти его их маме на дачу. Ну а что, сложно, что ли?

Мы в AdMe.ru в очередной раз закатываем глаза от людской наглости и бестактности, но считаем, что порой стоит просто посмеяться и забыть.

*** У нас небольшое семейное дело. Искала себе личного помощника. Пришла дамочка и сразу заявила, что ей нужно 3 месяца отпуска летом, чтобы возить ребенка на море. Распрощалась с ней, сказав, что я вообще-то нанимаю человека, чтобы я могла вывезти своих детей на море летом — хотя бы на 2 недели. © Татьяна Акдемир / Facebook *** Мне как-то попался экземпляр — пришел на свидание с обручальным кольцом на пальце. Когда я его спалила, мужик тут же начал кольцо снимать. Типа ну а вдруг правило пяти секунд сработает и я его «развижу». © FreakSpider / Pikabu *** Соседка просила пристроить огромную сумку DVD-дисков. Я написала объявление в фейсбуке. Сразу откликнулось 5 человек. 4 сообщения типа «Занесете мне сегодня? Я недалеко живу, вам же не сложно, а у меня дети, мне некогда». Сумка, к слову, 20 кг весит — половина моего собственного веса. А 5-я девочка нормальная. Пришла с сыном, забрала, спасибо сказала. В общем, пока читала сообщения про «принесите мне», вспомнила, почему я уже года 3 вещи не отдаю, а только продаю, пусть даже за 100 рублей. На фото — та самая сумка.

У меня как-то приятельница искала работу в бюро трудоустройства. Сказала, мол, у меня маленький ребенок и еще я люблю спать до 12:00. Жаловалась на то, что ей предложили 3 вакансии и сказали, что если ее это не устроит, то чтобы она больше не обращалась к ним. © Ольга Пандорея / Facebook *** Я работала в газете, и мы проводили как-то конкурс для детей. Мама мальчика, который занял 2-е место, попила у нас немало кровушки. Ребенок выиграл велосипед и 3 сертификата на занятия в детский клуб, но мадам закатила скандал из-за того, что сыночке недодали призов. Ведь за 3-е место давали 5 сертификатов. Через час разговоров с редактором и объяснений, что за 3-е место не полагается велосипед, скандалистка признала нашу правоту. Но на следующий день она начала писать в соцсетях, что мы, журналисты, украли сертификаты. И это все она устроила из-за ₽ 300! Начальнице пришлось на свои деньги купить ей эти 2 сертификата: скандалистка реально могла подпортить нашу репутацию. *** Продавала лыжные ботинки. Капслоком написала: 47-й размер. Купила одна тетенька и на следующий день звонит с претензиями, что ее 10-летний сын утонул в наших гулливеровских ботинках. И вообще они бракованные. Когда я ей напомнила, что ботинки лыжные и в школу в них ходить не очень удобно, тетя озадачила вопросом: «А лыжи когда отдадите?» © Юлия Троянская / Facebook

Слышал от коллег такую историю. Теща создала фейковый аккаунт в чате знакомств, добавила туда фото нелюбимого мужа своей дочки и пыталась устроить скандал, но не прокатило. © CuMnoTuK / Pikabu *** Поехала в йога-тур на юг. Пансионат, где мы жили, выбрала фирма-организатор. За ₽ 1 500 в день у меня была кровать со старым матрасом, на котором невозможно спать. Но добила меня шторка в ванной — вся в черных пятнах плесени. Говорю хозяйке: «Замените ее». Я-то имела в виду купить новую, но та выдала фееричную фразу: «Сейчас я ее постираю». И я вот думаю: это она бесстыжая такая или реально не знает, что стирка при плесени не помогает? Вот эта шторка на фото.

Пришел на собеседование. Мало того что мы должны были провести 9 часов в здании без возможности выйти, так вместо полноценного обеда был лишь кофе-брейк с булочками. Одновременно позвали человек 50, а на одного кандидата уходило минимум 45 минут. Когда эйчары поняли, что физически не успевают, они объявили «массовую дискуссию». Смешно. Я был первым, кто сказал: «Извините, я ухожу». Они очень удивились и спросили почему. Да как кто-то вообще может так бестолково планировать собеседование? © Sachin Sharma / Quora *** Давным-давно зашли с девушкой в магазин докупить к новогоднему столу что-то по мелочи. Сумма по тем временам получилась немалая. Проверили чек, а там селедка под шубой и мандарины — мы их не брали. Моя девушка бежит на кассу: «Это что?» Ответ девушки-кассира сразил наповал: «Ну у тебя есть молодой человек, он тебе это на Новый год купит. А у меня нет мужчины, кто мне купит?» © Vereshch / Pikabu *** Был у меня диван. Старый уже, но выкидывать жалко. Зашел в комиссионку и говорю: «Отдам диван бесплатно, если сами заберете». Продавщица аж на месте подпрыгнула при слове «бесплатно». На следующий день звонит мне: «Сейчас к вам ребята за диваном поднимутся. Ну вы им дайте рублей 600–800». Я сказал ей, что лучше выкину диван на мусорку, чем буду платить за то, что бесплатно собираюсь отдать. А она такая, печально вздохнув: «Ладно, я тогда сама им заплачу». И в этой фразе была вся боль мира. © lulzen / Pikabu

Работала в частной школе. У нас было 2 типа занятий: индивидуальные с одним учеником и групповые, когда собиралось от 5 детей. За индивидуальные платили по двойному тарифу. У владелицы школы было 5 детей, и вот вздумалось ей записать их ко мне на индивидуалку. Так что каждый день с понедельника по пятницу у меня было по дополнительному уроку с одним из ее детишек. Еще и поставили так, что после обычных занятий мне по 2 часа приходилось ждать, ну чтобы начальнице было удобнее привезти малых.

Зная ее заскоки, я сразу уточнила, будут ли мне за все это платить. «Ну а как еще? Это ведь твоя нагрузка», — ответила она. В конце месяца пошла я за зарплатой. Смотрю, денег маловато. Спрашиваю, мол, как так-то, я ведь вносила все занятия в админку и там гораздо большая сумма набежала. Ответ владелицы: «Я отминусовала за своих часть. Все же 5 детей — это уже не индивидуальное занятие, а групповое, да и это ведь одна семья, то есть как одно занятие в неделю».

Я не выгляжу качком, но серьезно занимаюсь крав-магой. Как-то шел в футболке с символикой крав-маги, меня останавливает сосед: «Знаешь, у тебя милая футболка, но если ты настоящий мужик, то тебе пора заняться делом». Я спросил: «Ты к тому, что я мог бы тренироваться по 12 часов в неделю с лучшим инструктором?» Он важно кивнул. Я сказал спасибо за совет, а про себя поржал: «Чувак, именно этим я и занимаюсь». © Elke Weiss / Quora *** Моя начальница однажды вышла с очередного собеседования в состоянии легкого шока. Она выдала кандидату на должность экономиста тест и оставила его в переговорке. Через некоторое время начальница вернулась и обнаружила, что парень активно ищет ответы в интернете. А когда она попросила его убрать телефон, он возмутился: «Но я же еще не все нагуглил!» © Seagullwing / AdMe *** Есть у моего мужа университетский приятель, который выпустился только в этом году. Ему 27 лет. Попросился он у нас пожить, пока не устроится на работу. Проходит 2 месяца, он накопил 70 тысяч. Спрашиваю, мол, когда съезжаешь. Он: «Ну я планировал еще у вас пожить и подкопить».

Под моим давлением он нашел комнату, но все равно не съезжал. Потому что от нас ему до работы было ближе. Я поставила ультиматум, так он мужу нажаловался. А муж закрывал проект и 2 дня не был дома. В итоге супруг, который не спал 2 суток, перевез его вещи. И вишенка на торте: сейчас приятель пишет, что приглашает мужа в гости, но меня не ждет, потому что я была слишком грубой. Всем на меня нажаловался, и теперь меня считают стервой. © Martnik / Pikabu