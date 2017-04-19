15 доказательств того, что старшие дети не всегда рады пополнению в семье

Пополнение в семье — это всегда счастливое и волнительное событие. В том числе и для старших братьев и сестер новорожденного, ведь теперь им наконец будет с кем играть и устраивать разные шалости. Однако эти ребята, кажется, не слишком довольны.

AdMe.ru предлагает вам самим посмотреть на 15 детишек, которые по-своему проявляют «радость» от появления младших.

Мама, папа, это не тот зайчик, которого я хотела на Пасху. Можно его вернуть?

Подождите-ка... Я что, теперь не единственный ребенок в семье?!

И даже не самый младший!

Вопиющая несправедливость

Он все время здесь будет?

Кричит без умолку

Ест мою еду

Так не годится. Старшие должны сразу показать младшим, кто здесь главный

Корона впору только одной из нас

Но, с другой стороны, у нас много общего. Например, нелюбовь к фотосессиям

И водные процедуры по утрам мы одинаково ненавидим

Может, все-таки не продавать младшего?

Вдруг вырастем и станем лучшими друзьями?

Но пока нужно время, чтобы смириться с грядущим событием

А потом с искренней радостью встретить братика или сестричку

Фото на превью reddit.com

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8 Комментарии
  • 19 апреля 2017
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  • 48022

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