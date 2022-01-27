15+ ресторанов и кафе, у которых подача блюда — настоящий перфоманс

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Просто хорошим меню и отзывчивым персоналом сегодня уже никого в кафе не заманишь. Зато взыскательная публика по-прежнему клюет на нововведения в подаче блюд, чем успешно пользуются прозорливые рестораторы. Например, выносят еду гостям на лопате, оленьих рогах или даже на самом обыкновенном кирпиче.

Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам ухищрения, на которые идут работники ресторанов и кафе ради того, чтобы привлечь к себе посетителей.

Запеченная картошка такая свежая, будто ее только что выкопали из земли и подали к столу

А вот и пончики пожаловали

Фаршированные моллюски, подаваемые на подушке из соли на кирпиче

«Отличный ресторан. Очень вкусно и необычная подача блюд»

На это даже смотреть больно. © anna031195 / Twitter



Cэндвичи с яйцом в коробке

Рыбные тако, завернутые в листья и подвешенные как будто на веревке для белья

Садовый горшок с картошкой фри

Не очень удобно, зато эффектно

Зачем тарелки, если блюдо можно подать прямо в сковороде

«Все часто падало: рога не самый устойчивый поднос»

Вот как это подается

В рожках для мороженого в коробке с фасолью подается сырая рыба

Мясное платье

В Мексике есть местечко, где можно отведать картофель фри, перец чили и крылышки из собачьей миски

В индийском кафе макароны подают в половине вазы

Крылышки подаются на бревне

Тако в совке в Португалии

«Мой друг заказал в ресторане шоколадный маскарпоне и печенье»

Ржу не могу. Блюдо выглядит так, будто кто-то просто не успел убрать со стола. © Sheldon_234 / Reddit

