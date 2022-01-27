15+ ресторанов и кафе, у которых подача блюда — настоящий перфоманс
Просто хорошим меню и отзывчивым персоналом сегодня уже никого в кафе не заманишь. Зато взыскательная публика по-прежнему клюет на нововведения в подаче блюд, чем успешно пользуются прозорливые рестораторы. Например, выносят еду гостям на лопате, оленьих рогах или даже на самом обыкновенном кирпиче.
Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам ухищрения, на которые идут работники ресторанов и кафе ради того, чтобы привлечь к себе посетителей.
Запеченная картошка такая свежая, будто ее только что выкопали из земли и подали к столу
А вот и пончики пожаловали
Фаршированные моллюски, подаваемые на подушке из соли на кирпиче
«Отличный ресторан. Очень вкусно и необычная подача блюд»
- На это даже смотреть больно. © anna031195 / Twitter
Cэндвичи с яйцом в коробке
Рыбные тако, завернутые в листья и подвешенные как будто на веревке для белья
Садовый горшок с картошкой фри
Не очень удобно, зато эффектно
Зачем тарелки, если блюдо можно подать прямо в сковороде
«Все часто падало: рога не самый устойчивый поднос»
Вот как это подается
В рожках для мороженого в коробке с фасолью подается сырая рыба
Мясное платье
В Мексике есть местечко, где можно отведать картофель фри, перец чили и крылышки из собачьей миски
В индийском кафе макароны подают в половине вазы
Крылышки подаются на бревне
Тако в совке в Португалии
«Мой друг заказал в ресторане шоколадный маскарпоне и печенье»
- Ржу не могу. Блюдо выглядит так, будто кто-то просто не успел убрать со стола. © Sheldon_234 / Reddit
А вам необычная подача блюд помогает настроиться на нужный лад или, наоборот, отбивает весь аппетит?
Фото на превью maxvernik / Twitter
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