15+ счастливых покупателей, чьи впечатления не вместит книга отзывов и предложений
В сети уже стала привычной ассоциация словосочетания «ожидание и реальность» с разочарованием. Особенно если речь идет о покупках. Но жизнь полна сюрпризов: в магазине бывают большие скидки или подарки, на барахолке может попасться уникальная дорогостоящая вещь, а заказанный товар придет точь-в-точь как на рекламной картинке. Все это доказывает, что удача может улыбнуться каждому.
Мы в AdMe.ru уверены, что реальность может предложить много позитивных примеров. И вот лишь некоторые из них.
«Эта брошь — мой белый кит: 14 карат золота и розовый коралл за $ 3,99. Вместе с ней в комплекте золотая булавка из белого золота 10 карат и винтажный кулон с рыбой от Mignon Faget»
Двойная удача: цена и внешний вид
Аппетитно и вкусно!
Брошь в виде щуки, сделанная по эскизу
«Индивидуальный заказ. Кондитер сказала мне, что было сложно правильно начертить пятиугольники и соединить их без зазоров. Но результат того стоит!»
«Сначала показалось, что упаковка прозрачная»
Когда тратишь в 100 раз меньше, чем планировал
«Пришел в магазин за переходником для гарнитуры. Как оказалось, остался последний экземпляр за ₽ 990. Чтобы продать залежавшуюся продукцию побыстрее, для владельцев скидочной карты сделали специальную цену — ₽ 699. Когда товар пробили на кассе, в чеке отобразилось всего ₽ 9,5».
«Заказала торт, похожий на любимую игрушку дочери. Подарок понравился настолько, что сначала имениннице было жалко его есть»
«В кондитерской моей жене дали кексы бесплатно, чтобы ей было легче определиться с выбором заказного торта»
«Это лучшее печенье, если вам нравится сочетание кокоса, карамели и шоколада. Мой муж пристрастился к нему!»
Шоколад с фундуком или фундук в шоколаде?
Это очень вкусно!
«Ожидал одну штуку вместо двух. Полная победа!»
Девушка пошла на блошиный рынок за сумкой и купила винтажную модель 1950 года за $ 6
Легкий способ приготовить вкусный ужин за несколько минут
«Заказал глазки для игрушек и поделился ссылкой на магазин с читателями одного из форумов. Пакет слева — покупка, остальные — подарок»
«Я часто замечал, когда ездил в Японию, что товары выглядят точно как на упаковке»
«Мне понравилось изображение коровы, и я решила попробовать это мороженое. Оно идеально»
Индивидуальный заказ свадебных фигурок по эскизам невесты
«Рисую я плохо. Боялась, что при заказе по эскизам швея не поймет, какие нужны куклы для свадьбы. Но когда получила готовых зайцев, у меня заслезились глаза. Мастер добавила деталей: румяна, колье, пуговки. Сделала костюм жениха из более фактурной ткани — вельвета. Их лапки сгибаются, парочка может сидеть, стоять и ходить! Я чувствую, что их шили с душой и сердцем».
Давайте ломать стереотипы: покупки бывают не только неудачными! Мы будем рады вашим историям о лучших приобретениях.