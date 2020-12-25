15+ счастливых покупателей, чьи впечатления не вместит книга отзывов и предложений

В сети уже стала привычной ассоциация словосочетания «ожидание и реальность» с разочарованием. Особенно если речь идет о покупках. Но жизнь полна сюрпризов: в магазине бывают большие скидки или подарки, на барахолке может попасться уникальная дорогостоящая вещь, а заказанный товар придет точь-в-точь как на рекламной картинке. Все это доказывает, что удача может улыбнуться каждому.

Мы в AdMe.ru уверены, что реальность может предложить много позитивных примеров. И вот лишь некоторые из них.

«Эта брошь — мой белый кит: 14 карат золота и розовый коралл за $ 3,99. Вместе с ней в комплекте золотая булавка из белого золота 10 карат и винтажный кулон с рыбой от Mignon Faget»

Двойная удача: цена и внешний вид

Аппетитно и вкусно!

Брошь в виде щуки, сделанная по эскизу

«Индивидуальный заказ. Кондитер сказала мне, что было сложно правильно начертить пятиугольники и соединить их без зазоров. Но результат того стоит!»

«Сначала показалось, что упаковка прозрачная»

Когда тратишь в 100 раз меньше, чем планировал

«Пришел в магазин за переходником для гарнитуры. Как оказалось, остался последний экземпляр за ₽ 990. Чтобы продать залежавшуюся продукцию побыстрее, для владельцев скидочной карты сделали специальную цену — ₽ 699. Когда товар пробили на кассе, в чеке отобразилось всего ₽ 9,5».

«Заказала торт, похожий на любимую игрушку дочери. Подарок понравился настолько, что сначала имениннице было жалко его есть»

«В кондитерской моей жене дали кексы бесплатно, чтобы ей было легче определиться с выбором заказного торта»

«Это лучшее печенье, если вам нравится сочетание кокоса, карамели и шоколада. Мой муж пристрастился к нему!»

Шоколад с фундуком или фундук в шоколаде?

Это очень вкусно!

«Ожидал одну штуку вместо двух. Полная победа!»

Девушка пошла на блошиный рынок за сумкой и купила винтажную модель 1950 года за $ 6

Легкий способ приготовить вкусный ужин за несколько минут

«Заказал глазки для игрушек и поделился ссылкой на магазин с читателями одного из форумов. Пакет слева — покупка, остальные — подарок»

«Я часто замечал, когда ездил в Японию, что товары выглядят точно как на упаковке»

«Мне понравилось изображение коровы, и я решила попробовать это мороженое. Оно идеально»

Индивидуальный заказ свадебных фигурок по эскизам невесты

«Рисую я плохо. Боялась, что при заказе по эскизам швея не поймет, какие нужны куклы для свадьбы. Но когда получила готовых зайцев, у меня заслезились глаза. Мастер добавила деталей: румяна, колье, пуговки. Сделала костюм жениха из более фактурной ткани — вельвета. Их лапки сгибаются, парочка может сидеть, стоять и ходить! Я чувствую, что их шили с душой и сердцем».