15 случаев, когда реальность не только оправдала ожидания, но и превзошла их, да еще как

Наверное, каждый из нас хоть раз открывал доставленный по почте или курьером заказ и с грустью смотрел на содержимое упаковки. Как правило, картинки в интернете и на обертках сильно отличаются от реальности, и все мы к этому привыкли. Тем лучше, что иногда случается наоборот, и то, что мы получаем, оказывается даже круче, чем можно было надеяться.

Мы в AdMe.ru обожаем, когда происходит что-то хорошее, поэтому нашли несколько примеров того, как реальность не просто оправдала чьи-то ожидания, а даже немножко превзошла. В конце статьи есть бонус — фото, которое доказывает, что размер не главное.

«Моя вегетарианская пицца выглядит точь-в-точь как на коробке. Круто!»

«Торт, который я сделала сегодня. Справа»

«Я заказал 3 жестких диска. Вместо этого мне прислали 3 коробки!»

Это наш чемпион

«Я заказала антикварную книгу, которой было почти 120 лет, и когда получила, то увидела, что некоторые страницы даже не разрезаны. Это значит, ее никто раньше не читал!»

«Я попросил отправить что-нибудь в качестве образца, чтобы определиться с цветом жалюзи, и мне прислали миниатюрную шторку»

«Слева вверху эскиз, который мне прислали. Справа вверху — 3D-модель. А внизу конечный результат»

«Мои племянники слопали этот торт за 5 минут. Но они были так счастливы, что это стоило 3 дней, которые ушли на выпекание»

На упаковке нарисован реальный размер!

Превосходя ожидания!

«Мороженая паста с цыпленком. Я впечатлен»

Одно яйцо и целых 3 (!) желтка

«Я рискнула и заказала платье из интернета. Прошел год, и я до сих пор получаю комплименты»

«Слева цвет, который я хотела, а справа — то, что получила. Что ж, видимо, это не всегда сожаления и слезы»

Бонус: «Заказывала большую картошку фри, а получила махонькую»

Надеюсь, ее подали с котчупом? © JeremyJaLa / Reddit