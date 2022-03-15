15+ человек, которые в обычном магазине сделали такие фото, что их не грех переслать друзьям
В нашей жизни для того, чтобы увидеть что-то стоящее, вовсе не обязательно идти в кино или в музей. Порой достаточно просто зайти в ближайший супермаркет — и незабываемые эмоции гарантированы.
Мы в AdMe.ru диву даемся, какие сюрпризы могут ожидать покупателей в обычных магазинах.
В этом супермаркете продуктами питания торгует вот такой кот-робот с ушками
«В отделе чипсов в моем супермаркете есть небольшой холодильник с ингредиентами для соусов»
В этом супермаркете вместо того, чтобы сделать маленькую упаковку яиц, просто разрезают большую пополам
Елка в рыбном отделе
«В моем супермаркете появились специальные стенды для продажи ананасов»
В этом магазине морковку решили уложить именно таким способом
Каждая авокадинка в этом магазине помечена стикером, где указано, насколько плод созрел
В этом супермаркете инвентаризацией занимается робот Талли
«Привет! Я робот Талли. Я провожу инвентаризацию на полках».
Местная библиотека переехала в старый супермаркет
В этом магазине есть корзина, где люди могут взять зелень для своих черепах и кроликов
«Туалет в местном магазинчике»
«В моем торговом центре есть целое искусственное дерево, в котором могут играть дети»
«Кто-то упаковал в папайю лимон»
- На самом деле сок лимона или лайма добавляет папайе изюминку и помогает убрать неприятный запах. © theresonly151 / Reddit
В этом магазине до сих пор используют таблички из 90-х
«Эта касса закрыта. Пожалуйста, пройдите на другую».
Вот как в этом магазине называется отдел с конфетами
«Упакованный сахар».
В этом магазине есть забавные держатели для сумок в виде стульев
«Можете оставить ваши шоперы здесь».
В этом магазинчике дерево растет прямо посреди зала
«В этом хозяйственном магазине уже 4 месяца подряд звание работника месяца получает он»
А как вас удивляли в магазине?
Фото на превью jharel / Reddit
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