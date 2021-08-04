15+ историй о поездках в такси, в процессе которых все пошло не по плану

Таксист — одна из самых старых профессий, еще до появления Uber водители колесниц уже лихо рассекали по улицам Древнего Рима и развозили патрициев по делам. Времена идут, и на смену древним колесницам пришли современные автомобили, а лихих возниц заменили профессиональные шоферы. Единственное, что осталось неизменным, так это пассажиры, которые, как и прежде, предпочитают комфортно путешествовать из точки А в точку Б.