15+ снимков, глядя на которые понимаешь, что владеть авто — это не только удобно, но еще и непредсказуемо
Жизнь автомобилистов полна сюрпризов, с чем они только ни сталкиваются. И кажется, что ничто уже не может удивить. Но все-таки иногда происходит такое, что даже человек с сумасшедшей фантазией себе вообразить не может. То встретишь упряжку оленей на голом асфальте, то увидишь, как надувной матрас используют в качестве защиты от царапин.
Мы в AdMe.ru тоже сталкивались со всяким, и сегодняшняя подборка посвящена именно таким курьезным случаям, которыми поделились пользователи интернета.
«Увидел это утром по дороге на работу. Лучше держаться подальше»
Немного «пробежался» по бордюру
Где то в Ямало-Ненецком округе
«Сегодня с утра девушка около моей работы решила проверить, подходит ли ее Mercedes для спуска по лестнице»
«Видел эту крохотную машину, которая тащила газонокосилку, множество раз обмотанную веревкой»
«В прошлые выходные я был дурачком. Заметил только через час»
- Работаю на заправке. Такое случается довольно часто. И нам все равно, как вы поступите: страховка покроет наши расходы за несколько дней. © AdLimp1285 / Reddit
Машина по разбиванию лобовых стекол
Грузовик ехал с бочкой белой краски и уронил ее на дорогу
«Этот расписной камень встретился мне по дороге к местному озеру»
«Встретил очень творческого водителя. Изоленту почти в цвет подобрал»
«Просто медведь решил исследовать машину моей сестры»
Вот он, социальный статус
«Тем временем... пока я стою и жду бензин»
Когда купил новое авто
Вот что бывает, если буксировать машину, не сняв с электронного ручника
«Надеюсь, что дождя не будет»
А с какими странностями на дороге встречались вы?
Фото на превью retrowarp / Reddit
Поделиться этой статьёй