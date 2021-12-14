15+ снимков, глядя на которые понимаешь, что владеть авто — это не только удобно, но еще и непредсказуемо

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Жизнь автомобилистов полна сюрпризов, с чем они только ни сталкиваются. И кажется, что ничто уже не может удивить. Но все-таки иногда происходит такое, что даже человек с сумасшедшей фантазией себе вообразить не может. То встретишь упряжку оленей на голом асфальте, то увидишь, как надувной матрас используют в качестве защиты от царапин.

Мы в AdMe.ru тоже сталкивались со всяким, и сегодняшняя подборка посвящена именно таким курьезным случаям, которыми поделились пользователи интернета.

«Увидел это утром по дороге на работу. Лучше держаться подальше»

Немного «пробежался» по бордюру

Где то в Ямало-Ненецком округе

«Сегодня с утра девушка около моей работы решила проверить, подходит ли ее Mercedes для спуска по лестнице»

«Видел эту крохотную машину, которая тащила газонокосилку, множество раз обмотанную веревкой»

«В прошлые выходные я был дурачком. Заметил только через час»

Работаю на заправке. Такое случается довольно часто. И нам все равно, как вы поступите: страховка покроет наши расходы за несколько дней. © AdLimp1285 / Reddit

Машина по разбиванию лобовых стекол

Грузовик ехал с бочкой белой краски и уронил ее на дорогу

«Этот расписной камень встретился мне по дороге к местному озеру»

«Встретил очень творческого водителя. Изоленту почти в цвет подобрал»

«Просто медведь решил исследовать машину моей сестры»

Вот он, социальный статус

«Тем временем... пока я стою и жду бензин»

Когда купил новое авто

Вот что бывает, если буксировать машину, не сняв с электронного ручника

«Надеюсь, что дождя не будет»