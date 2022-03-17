15+ человек, которые чуть не спутали несъедобное со съедобным

Возможно, с вами такое случалось: смотрите на что-либо, и вам так и хочется откусить кусочек, хотя эта штука и несъедобная. Некоторые вещи, растения или даже животные настолько похожи на любимые вкусняшки, что при виде их мы невольно начинаем облизываться. Например, свечи, которые выглядят как вкусные пирожные, или керамическая плитка, притворившаяся шоколадом. А иногда даже жаба маскируется под курицу — и все, аппетита как не бывало.

AdMe.ru собрал фотографии вещей и животных, которые чуть не заставили людей поверить в то, что перед ними еда, хотя это было далеко не так.

Как хочется надкусить этот Oreo! Жаль только, что это подкладка для мебели

Эх, налепили бы котлет, но не в этот раз

Любителям шоколадных конфет не повезло: это поделки из косточек авокадо. Но зато какие красивые

«Понял, что это вовсе не пирожные, только когда сказали: „Не ешь эти свечи“»

Не пытайтесь их съесть: это же игрушки

Оладушки со сливками? Нет, грибы в снегу

Вы сразу же поняли, что это не курица, или вам понадобилась пара секунд?

Что-то мне подсказывает, что это не банан

Очень напоминает шоколадный торт-мороженое, но это только пыль и опилки

«Как бы мне этого ни хотелось, но это не шоколад»

И это тоже. Это керамическая плитка

Вот такой «каменный ужин» был на выставке драгоценных камней и минералов

Резинки вполне можно спутать с настоящей пастой

Слишком аппетитная сумочка

Смотришь на «бургер», и а он — на тебя

«Я отвлекся, когда мазал масло на хлеб, и случайно намазал его на губку»